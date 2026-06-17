Messi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da Copa
Albiceleste conquista três pontos em busca de vaga no mata-mata
Com brilho de Messi, a Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0, pela 1ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo, nesta terça-feira (16). O camisa 10 da Albiceleste foi o grande protagonista da partida com três gols marcados, sendo um na etapa inicial e dois no segundo tempo.
➡️ Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo
No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.
No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.
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Na etapa inicial, Messi foi o responsável por "destravar" o jogo com o primeiro gol marcado quando a Argentina encontrava dificuldades para penetrar na defesa da Argélia e encontrar chances mais claras para abrir o placar.
Deu aula 🏅
Lionel Messi foi o grande protagonista na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, na estreia da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou os três gols da Albiceleste, se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado de Miroslav Klose com 16 gols e bateu a marca de Pelé de participações diretas em gols na competição com 24 contra 21 do ex-jogador brasileiro.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Luca Zidane não teve uma boa atuação na estreia da Argélia e falhou nos dois gols marcados por Messi na vitória da Argentina. Em uma finalização do camisa 10 de fora da área, o arqueiro chegou a colocar as mãos na bola, mas não teve força para espalmar a bola longe da direção da meta. No segundo tempo, o filho de Zinedine Zidane rebateu um chute de Mac Allister de longe para o meio da área, e Messi aproveitou o vacilo para ampliar o marcador.
Ei, juiz! 📣
Na etapa inicial, Messi cometeu uma falta sobre o zagueiro Mandi que gerou polêmica e um pedido de intervenção do VAR por parte do defensor da Argélia. Em uma disputa de bola, o camisa 10 colocou as travas da chuteira na panturrilha do jogador adversário, mas a arbitragem marcou a falta e não puniu o atleta da Argentina com cartão.
✅ Ficha técnica
Argentina 🆚 Argélia
Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo J
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
🥅 Gols: Messi, 17'/1ºT (1-0); Messi, 14'/2ºT (2-0); Messi, 30'/2ºT (3-0)
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões vermelhos: -
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Montiel (Molina), Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Medina; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi (Nico Paz), Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Almada (Nico González).
Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
Luca Zidane, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Tarifas Chaibi e Hicham Boudaoui (Amoura), Ibrahim Maza (Boulbina); Amine Gouiri (Aouar) e Anis Hadj Moussa (Mahrez).
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