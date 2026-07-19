Espanha mantém esquema para final da Copa do Mundo; veja escalação
"La Roja" está definida para conquistar o segundo título mundial de sua história
A Espanha está escalada para a grande final da Copa do Mundo, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), contra a Argentina. O técnico Luis de la Fuente manteve a base que avançou nas últimas fases do mata-mata.
Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina marca duelo entre juventude e experiência na final da Copa
Colunistas do Lance! opinam sobre Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Pedri, um dos pilares do meio-campo no ciclo, seguirá como opção no banco de reservas. Fabián Ruiz assume a vaga no setor, que terá Rodri como primeiro homem e Dani Olmo à frente.
Com isso, a Espanha está escalada com: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.
Do outro lado, a Argentina, de Lionel Scaloni, tem o seguinte 11 inicial para a final da Copa do Mundo: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez.
Veja mais sobre Espanha x Argentina:
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Argentina
Copa do Mundo 2026 – Final
📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+
⚽ ESCALAÇÕES
🔴 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.
🔵 Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Tudo sobre
Fluminense
Cano, do Fluminense, acompanha Argentina na final da Copa do Mundo contra a EspanhaHá 31 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentinos reprovam escalação de Scaloni para final da Copa do Mundo: 'Não convence'Há 31 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentina fez 66% de seus gols na Copa nos minutos finais ou prorrogaçãoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Presença de Trump provoca esquema especial fila de mais de duas horas na final da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Com Messi, Argentina está escalada com três mudanças para a final da CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Messi supera primeiras Copas e vive seu melhor Mundial pela ArgentinaHá 1 hora
Mais LANCE!