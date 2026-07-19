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Espanha mantém esquema para final da Copa do Mundo; veja escalação

"La Roja" está definida para conquistar o segundo título mundial de sua história

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 14:31
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Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Espanha está escalada para a grande final da Copa do Mundo, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), contra a Argentina. O técnico Luis de la Fuente manteve a base que avançou nas últimas fases do mata-mata.

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    Pedri, um dos pilares do meio-campo no ciclo, seguirá como opção no banco de reservas. Fabián Ruiz assume a vaga no setor, que terá Rodri como primeiro homem e Dani Olmo à frente.

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    Com isso, a Espanha está escalada com: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

    Do outro lado, a Argentina, de Lionel Scaloni, tem o seguinte 11 inicial para a final da Copa do Mundo: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez.

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    Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo com a Argentina (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

    Veja mais sobre Espanha x Argentina:

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Espanha 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – Final

    📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔴 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

    Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

    🔵 Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

    Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez.

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