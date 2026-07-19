Nem só de argentinos vive a torcida da Argentina; bar reúne brasileiros na final da Copa Reduto da torcida da Albiceleste em São Paulo, bar também recebe brasileiros que torcem pela seleção na final da Copa

A tarde deste domingo (19) será especial, principalmente para torcedores de Espanha e Argentina, seleções finalistas da Copa do Mundo de 2026. Como foi costume durante todo o torneio mundial, o bar Moocaires, localizado na Zona Leste de São Paulo, vai reunir pela última vez nesta edição da competição torcedores da Albiceleste. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Os frequentadores não são apenas argentinos, mas também brasileiros que, por algum motivo, escolheram torcer pela seleção rival, seja em razão de Maradona, Messi ou até mesmo por uma desilusão com a brasileira, como já confessaram algumas pessoas durante os dias em que a reportagem do Lance! esteve no local para acompanhar os jogos.

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Nos arredores do bar, mais uma vez, a confiança pela quarta taça é demonstrada pelas dezenas de torcedores que estão na rua e também no posto de gasolina em frente ao bar para curtir a última dança da equipe sul-americana neste Mundial.

Antes dos jogos, torcedores cantam músicas em homenagem a Messi e outras que são famosas na Argentina, como a que faz referência à possível próxima estrela da camisa: "Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta...".

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Regras rígidas e cardápio típico para a decisão

No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permitido ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Em algumas partidas de mata-mata também houve venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

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