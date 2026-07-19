Nem só de argentinos vive a torcida da Argentina; bar reúne brasileiros na final da Copa
Reduto da torcida da Albiceleste em São Paulo, bar também recebe brasileiros que torcem pela seleção na final da Copa
A tarde deste domingo (19) será especial, principalmente para torcedores de Espanha e Argentina, seleções finalistas da Copa do Mundo de 2026. Como foi costume durante todo o torneio mundial, o bar Moocaires, localizado na Zona Leste de São Paulo, vai reunir pela última vez nesta edição da competição torcedores da Albiceleste. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
➡️ Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste
Os frequentadores não são apenas argentinos, mas também brasileiros que, por algum motivo, escolheram torcer pela seleção rival, seja em razão de Maradona, Messi ou até mesmo por uma desilusão com a brasileira, como já confessaram algumas pessoas durante os dias em que a reportagem do Lance! esteve no local para acompanhar os jogos.
Nos arredores do bar, mais uma vez, a confiança pela quarta taça é demonstrada pelas dezenas de torcedores que estão na rua e também no posto de gasolina em frente ao bar para curtir a última dança da equipe sul-americana neste Mundial.
Antes dos jogos, torcedores cantam músicas em homenagem a Messi e outras que são famosas na Argentina, como a que faz referência à possível próxima estrela da camisa: "Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta...".
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Regras rígidas e cardápio típico para a decisão
No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permitido ir ao local com roupas neutras de todas as cores.
O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Em algumas partidas de mata-mata também houve venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).
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