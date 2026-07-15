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Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa

Com mais uma virada emocionante, Argentina irá encarar a Espanha na grande final

PorJoão Pedro RodriguesJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:04
Atualizado há 15 minutos
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Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo
Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

Em mais uma virada heroica e sob o comando de Messi, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e se classificou à final da Copa do Mundo. Após sofrer gol de Anthony Gordon, a Albiceleste conseguiu virar nos minutos finais com duas assistências do camisa 10 argentino, que serviu Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

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    A Argentina irá disputar a final da Copa contra a Espanha, no domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova York (EUA). Os argentinos buscam o quarto título, enquanto os espanhóis querem a segunda estrela na camisa. Já a Inglaterra irá disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), em Miami (EUA).

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    Primeiro tempo

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    • A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

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    Enzo Fernandez e Eliot Anderson em dividida durante Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
    Enzo Fernandez e Eliot Anderson em dividida durante Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Segundo tempo

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta, em 15 de julho de 2026, em Atlanta
    Anthony Gordon, camisa 18 da Inglaterra, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina, no Estádio de Atlanta, em 15 de julho de 2026, em Atlanta (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

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    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina
    O atacante argentino #22 Lautaro Martinez comemora com o atacante #10 Lionel Messi, marcando o segundo gol de sua equipe durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Visão do Lance!

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    Nos acréscimos do segundo tempo, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1. Com apenas 10 minutos em campo, o centroavante recebeu um cruzamento de Lionel Messi na pequena área e cabeceou para o fundo das redes para virar o jogo e dar a classificação à final para a Albiceleste.

    Deu aula 🏅

    Embora não tenha marcado gols, Lionel Messi foi o grande protagonista do jogo com duas assistências na partida. O camisa 10 serviu Enzo Fernández e Lautaro Martínez, chegou a 12 passes para gols de companheiros em Copas do Mundo e foi o principal responsável por conduzir a virada da Argentina sobre a Inglaterra.

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    Ficou abaixo 📉

    Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel não foi bem na beira do campo, principalmente após sua equipe abrir o placar sobre a Argentina. O comandante fez substituições defensivas, perdeu o controle do meio de campo e do jogo, enquanto os sul-americanos sufocaram os europeus no campo de defesa e chegaram a virada em sete minutos.

    ✅ Ficha técnica

    Inglaterra 🆚 Argentina
    Copa do Mundo - Semifinal

    📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    🥅 Gols: Anthony Gordon (10'/2ºT, 1-0); Enzo Fernández (41'/2ºT, 1-1); Lautaro Martínez (47'/2ºT, 2-1)
    🟨 Cartões amarelos: Elliot Anderson (ING); Lisandro Martínez, Cristian Romero e Rodrigo de Paul (ARG)
    🟥 Cartões vermelhos: -

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    Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
    Jordan Pickford; Reece James (Dan Burn), John Stones (Ivan Toney), Marc Guéhi e Djed Spence (Marcus Rashford); Elliot Anderson, Declan Rice (Nico O'Reilly) e Morgan Rogers; Jude Bellingham, Anthony Gordon (Erzi Konsa) e Harry Kane

    Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Dibu Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi) e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes (Nico González), Enzo Fernández, Mac Allister e Guiliano Simeone (Rodrigo de Paul); Lionel Messi e Julián Álvarez.

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