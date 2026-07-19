Governo argentino estuda feriado nacional para eventual título da Copa
Em 2022, a capital argentina teve mais de quatro milhões de torcedores nas ruas
A Argentina poderá ter feriado nacional nesta segunda-feira (20) caso conquiste o tetracampeonato da Copa do Mundo. Horas antes da decisão contra a Espanha, o governo do presidente Javier Milei avalia decretar ponto facultativo em todo o país para permitir as celebrações da torcida, segundo informações do jornal Clarín.
A medida ainda depende do resultado da final, mas é considerada uma possibilidade pelo governo em caso de vitória da equipe liderada por Lionel Messi.
A iniciativa segue o precedente adotado após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, o então presidente Alberto Fernández decretou feriado nacional por meio de um Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), o que possibilitou que cerca de cinco milhões de argentinos fossem às ruas para comemorar o título conquistado sobre a França.
Paralelamente à análise sobre o feriado, o governo argentino já mantém contato com a Associação do Futebol Argentino (AFA) para organizar a chegada da delegação ao país caso a seleção levante a taça.
O chefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmou que o governo está à disposição para prestar apoio logístico e garantir a segurança de uma eventual comemoração.
— A decisão é dos jogadores e da comissão técnica. Não cabe ao governo decidir como será a comemoração. Nós vamos respeitar e acompanhar a decisão que eles tomarem — declarou.
Santilli acrescentou que ele e Karina Milei, secretária-geral da Presidência e irmã do presidente Javier Milei, são os responsáveis por manter contato direto com dirigentes da AFA para coordenar o retorno da delegação.
Expectativa de mais uma festa
Caso a Argentina supere da Espanha, a expectativa é que Buenos Aires receba uma nova celebração popular nos moldes da realizada após o Mundial de 2022, quando milhões de torcedores ocuparam as ruas da capital argentina.
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