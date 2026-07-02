Espanha atropela a Áustria e vai às oitavas de final da Copa do Mundo Equipe de Luis de la Fuente enfrentará Portugal ou Croácia nas oitavas de final do Mundial

Sem muita dificuldade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na tarde desta quinta-feira (2), a Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase.

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O adversário da seleção espanhola será definido ainda nesta quinta-feira. A "Fúria" cruzará na próxima fase com o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que jogarão às 20h (de Brasília).

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Espanha x Áustria: como foi o jogo?

Controle total

A Espanha prometeu e cumpriu. Se a campanha da equipe comandada por Luis de la Fuente indica evolução ao longo da Copa do Mundo, a "La Roja" apresentou um futebol vistoso no primeiro tempo no SoFi Stadium. Toques rápidos, jogo com profundidade e passando muito pelos maestros Rodri e Pedri, além do talento de Lamine Yamal pelo lado direito. O jovem deu muito trabalho à defesa austríaca.

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O ponto alto, no entanto, veio do outro lado, com jogada de Cucurella pela esquerda e cruzamento rasteiro para o chute de Oyarzabal, que pegou o goleiro Alexander Schlager no contrapé. A Espanha pressionou muito, acertou a trave em cobrança de falta de Baena e viu Yamal perder cara a cara com o goleiro. Placar merecido, mas magro pelo que foi visto.

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Espanha em ritmo de treino

O segundo tempo teve o mesmo roteiro. Mais de 70% de posse de bola, alto volume de jogo e uma Áustria que não conseguia sair da pressão no campo de defesa — arma muito utilizada pelo técnico Ralf Rangnick na fase de grupos. Aos poucos, a Espanha foi subindo suas linhas e, em seu estilo característico, ampliou com Pedro Porro, de cabeça, completando cruzamento de Baena após jogada envolvente.

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Em ritmo de treino, tudo ficou bonito para a La Roja e, principalmente, para o tão criticado Oyarzabal. Aos 43 minutos, Cucurella recebeu sozinho pelo lado esquerdo do ataque e olhou para a área. Oyarzabal atacou o espaço deixado pela zaga e, sem marcação, tocou com categoria no canto esquerdo para "matar" o jogo.

Oyarzabal marcou duas vezes na vitória da Espanha (Foto: Etienne Laurent/AFP)

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Tudo ficou mais calmo na abertura do placar, aos 35 minutos da primeira etapa. Pedri conduziu pelo meio e achou Cucurella na esquerda. O novo contratado do Real Madrid cruzou para trás e encontrou Oyarzabal, que, com calma, bateu de perna esquerda para abrir o placar.

Deu aula 🏅

Apesar das ótimas atuações de Baena e Lamine Yamal, o grande nome do jogo foi Oyarzabal. O camisa 21 fez o primeiro e o terceiro da seleção espanhola, sendo peça-chave na classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Ficou abaixo 📉

Quem deixou a desejar foi o lateral-direito Posch. Foi por ali que a seleção espanhola achou o caminho para construção dos três gols e despechar a Áustria na segunda fase da Copa do Mundo.

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✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA 3 X 0 ÁUSTRIA

COPA DO MUNDO 2026 - SEGUNDA FASE

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

Gols: Oyarzabal 35'/1ºT e 43'/2ºT; Pedro Porro 20'/2ºT (ESP)

Cartões amarelos: Posch (AUT)

⚽ ESCALAÇÕES

🔴🟡 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill) e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo (Merino), Lamine Yamal (Gavi), Oyarzabal e Baena (Ferran Torres).

🔴⚪ ÁUSTRIA (Técnico: Ralf Rangnick)

Alexander Schlager; Poschm Danso, Alaba e Laimer; Seiwald (Chukwuemeka), Schlager (Grillitsch), Schmid (Kalajdzic) e Wanner; Sabitzer e Gregoritsch (Arnautovic).