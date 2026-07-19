Conheça Speed, atração na final da Copa do Mundo Streamer americano foi um dos personagens do show de abertura da final do Mundial

O influenciador IShowSpeed, mais conhecido com Speed, foi uma das atrações do show de abertura da final da Copa do Mundo, dentro do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na apresentação, Speed cantou a sua música "Champions", que contou com coreografias e um grupo de dançarinos ao seu redor. Na sequência, o artista Post Malone assumiu e também se apresentou antes da bola rolar.

➡️Com Messi, Argentina está escalada com três mudanças para a final da Copa

Quem é Speed?

Nascido Darren Jason Watkins Jr., Speed, de 21 anos, está entre os maiores criadores de conteúdo do planeta. Seu canal no YouTube já ultrapassou a marca de 50 milhões de inscritos. Sob o nome IShowSpeed, ganhou notoriedade pelas transmissões de videogames repletas de reações intensas e momentos virais. Nos últimos anos, passou a investir cada vez mais em conteúdos ligados ao futebol, gravando com grandes jogadores e acompanhando os principais torneios da modalidade.

continua após a publicidade

Na Copa do Mundo de 2026, o influenciador tem sido presença constante nos estádios. Durante a partida entre Brasil e Marrocos, no MetLife Stadium, Speed apareceu usando uma camisa do Real Madrid e aproveitou a oportunidade para conversar com Ronaldo. Ao encontrar o ex-atacante, exibiu sua boa condição física e revelou que ainda alimenta o sonho de seguir carreira como jogador profissional.

IShowSpeed ​​se apresenta durante a cerimônia de encerramento antes da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Carl Recine / AFP)

Speed é visto frequentemente ao lado do influenciador brasileiro Luva de Pedreiro, além de outras personalidades famosas. Ele já esteve, por exemplo, com Ronaldo Fenômeno durante a partida entre Brasil e Marrocos, nesse mesmo estádio (MetLife). Speed exibiu o corpo para o ex-atacante da Seleção e falou sobre o seu sonho de ser jogador, e Ronaldo respondeu:

continua após a publicidade

— Pelo menos uns 50 anos; precisa de tempo para aprender. Mas soube que você é rápido — brincou Ronaldo.

O streamer e influenciador Speed, inclusive, acabou sendo hostilizado por torcedores argentinos com gestos racistas na partida entre Egito e Argentina, pelas oitavas de final do torneio. O criador de conteúdo foi hostilizado nas arquibancadas e registrou em vídeo um torcedor fazendo gestos que imitavam um macaco. O caso ocorreu após a vitória de virada da Argentina por 3 a 2, em Atlanta. Speed acompanhava o confronto vestindo a camisa da seleção egípcia.

➡️Fifa investiga supostos atos racistas de torcedores argentinos contra Speed

Essa não foi a primeira vez que o americano passou por uma situação semelhante no torneio. Durante o duelo entre Argentina e Cabo Verde, ele também foi alvo de provocações de torcedores argentinos enquanto usava a camisa da equipe africana. Na ocasião, vídeos publicados nas redes sociais mostraram o influenciador sendo hostilizado, e a Fifa abriu uma investigação para apurar uma possível ocorrência de racismo envolvendo parte da torcida argentina.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.