Ídolos do futebol apontam Espanha como favorita ao título: 'Ganha fácil'
Ronaldo espera facilidade para o time europeu
Duas lendas vivas do futebol mundial já escolheram o seu lado: o brasileiro Ronaldo Fenômeno e o alemão Toni Kroos apostam suas fichas no triunfo da Espanha sobre a atual campeã mundial. Para a dupla, o futebol coletivo dos europeus tem as armas certas para anular o ímpeto sul-americano.
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Em declarações publicadas pelo jornal espanhol As, Ronaldo apontou a Espanha como franca favorita diante da Albiceleste e previu uma vitória sem grandes sustos para a equipe liderada pelo jovem Lamine Yamal.
— Acho que a Espanha ganha, e fácil. Sempre foi favorita, ao lado da França — declarou Ronaldo.
Para sustentar sua tese de que o time europeu terá facilidade no gramado do MetLife Stadium, o ex-camisa 9 destacou o modelo de jogo consolidado pelo técnico Luis de la Fuente, um estilo que se sobrepõe aos adversários.
— A Espanha joga futebol de maneira excelente. Eles levam isso no DNA. Jogam assim há muitos anos, fazem isso desde pequenos — afirmou.
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Apesar da aposta convicta nos espanhóis, R9 foi cordial e reconheceu a trajetória de superação da Argentina ao longo do torneio.
— Eles tiveram uma história muito bonita nesta Copa do Mundo. A Argentina é uma seleção que demonstra um espírito de superação e de raça muito bonito, mas a Espanha está muito automatizada. Sabe o que precisa fazer em cada momento — completou.
Kroos projeta cenário avassalador
O ex-meia e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos, compartilha da mesma visão. O alemão foi ainda mais categórico ao projetar o cenário da partida: se a Espanha abrir o placar, a Argentina não terá forças para reagir como fez em fases anteriores da competição.
— Está claro para mim. A Espanha é favorita. Se a Espanha marcar primeiro, acabou. Depois, podem sair mais três ou quatro gols — afirmou Kroos.
Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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