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Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona em estreia na Copa

Seleção tem atuação de altos e baixos na estreia no Mundial

PorMárcio IannaccaEnviado Especial
13/06/2026 21:10
Atualizado há 1 minutos
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Vini Jr
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães o gol do Brasil (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para igualar ainda no primeiro tempo com um golaço.

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    • Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação para a próxima fase.

    Brasil começa mal, e Marrocos abre o placar

    O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Lucas Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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    A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara e encobrir Alisson para abrir o placar para o Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

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    Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas parou na defesa de Bono. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

    Brasil melhora, mas não consegue criar chances claras

    Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

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    A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bono. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.

    Visão do Lance!

    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Lucas Paquetá teve atuação apagada na estreia do Brasil (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Lance Capital 💡

    A falha de Gabriel Magalhães obrigou o Brasil a correr atrás do resultado. Vale lembrar que o defensor só atuou em três partidas das 12 sob o comando de Ancelotti antes da Copa.

    Deu aula 🏅

    Douglas Santos foi o melhor jogador da Seleção em campo. Se Carlo Ancelotti tinha dúvidas em relação ao titular da lateral esquerda, elas acabaram. O jogador foi muito bem na estreia.

    Ficou abaixo 📉

    Gabriel Magalhães, Lucas Paquetá e Igor Thiago ficaram abaixo no primeiro tempo. O zagueiro falhou no gol do Marrocos; Paquetá errou praticamente tudo nos 45 minutos iniciais; e Igor Thiago voltou a perder oportunidades de gol, como em lance criado por Vini Jr.

    Ei, juiz!📣

    O árbitro esloveno Slavko Vinčić não deu uma falta clara de Hakimi em Vini Jr na entrada da área. O jogador foi derrubado e o árbitro mandou o jogo seguir. Seria um lance de perigo para a Seleção.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Vini Jr marcou um golaço, o do empate da Seleção Brasileira. O jogador deu um belo corte no defensor de Marrocos e bateu colocado para empatar o placar.

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 1 x 1 Marrocos
    Copa do Mundo 2026 - Grupo C

    📅 Data e hora: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    🏟️ Público: 80.663 presentes
    🥅 Gols: Saibari (21'/1ºT) e Vini Jr (32'/1ºT);
    🟨 Cartões amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA);

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago (Matheus Cunha).

    MARROCOS (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui (Salah Eddine); Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi (El Mourabet); Brahim Díaz (Talbi), Ismael Saibari (Rahimi) e Bilal El Khannouss (Amaimouni).

    🧑‍⚖️ 🕴️Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

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