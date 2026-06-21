Espanha vira chave, atropela a Arábia Saudita e mostra força na Copa do Mundo Craque Lamine Yamal precisou de apenas dez minutos para balançar a rede; Oyarzabal foi destaque

Se decepcionou na estreia com um jogo ruim, a Espanha virou a chave e mostrou que é, sim, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Sem esforço e em linda exibição no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Fúria atropelou a Arábia Saudita neste domingo (21), pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Lamine Yamal e Oyarzabal na primeira etapa, e por Tambakti (contra), no início da segunda.

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Com o resultado, "La Roja" assumiu a liderança do Grupo H e aguarda o desfecho da rodada, com Uruguai x Cabo Verde. O último compromisso na chave será contra a Celeste, na sexta-feira (26), às 21h (de Brasília).

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Espanha x Arábia Saudita: como foi o jogo?

Finalmente "estreia" na Copa do Mundo

Luis de la Fuente promoveu alterações na equipe, como a entrada de Lamine Yamal no time titular, e mudança na estrutura de meio-campo em relação ao 11 inicial do empatw sem gols com Cabo Verde. Muita intensidade e, desta vez, sem desperdiçar chances. A Espanha foi arrasadora antes mesmo da pausa para hidratação no primeiro tempo e deu um show em Atlanta, para mostrar que, sim, é uma das favoritas ao título.

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Yamal não demorou para mostrar a diferença e abriu o placar aos nove minutos de jogo, completando cruzamento que veio da esquerda. Quem virou a chave foi Oyarzabal, saindo de "piada" do primeiro jogo por ter ficado 30 minutos sem tocar na bola marcando duas vezes, aos 20 e 23 minutos, para deixar o placar elástico rapidamente.

Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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Espanha transforma em goleada e administra

Para não abaixar o ritmo logo no retorno do intervalo, a Espanha seguiu em cima dos sauditas e ampliou logo aos três minutos do segundo tempo. Após escanteio pela esquerda, Cucurella apareeu para finalizar de primeira e o goleiro defendeu. No entanto, o rebote explodiou no zagueiro Tambakti e entrou. A arbitragem deu gol contra.

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O técnico Luis de la Fuente optou por poupar nomes como Yamal e Oyarzabal, e dar rodagens a outros jogadores do elenco. Foram 45 minutos tranquilos para finalizar o confronto, sem sustos na defesa e algumas boas chances criadas no terço final — Ferran Torres ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Nico Williams voltou a receber minutos, assim como Mikel Merino. No geral, uma partida de manual de uma candidata ao título da Copa.

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Visão do Lance!

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Recuperado de lesão musuclar, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, que jogou cerca de 25 minutos na estreia, não precisou de mais do que dez minutos para arrancar aplausos no Mercedes-Benz Stadium. Oyarzabal foi ao fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para o craque aparecer no segundo pau e tocar para o gol. Foi o primeiro da Espanha no jogo.

Deu aula 🏅

Oyarzabal foi o grande nome da Espanha contra a Arábia Saudita. Primeiro, o atacante aproveitou sobra de escanteio na pequena área e tocou com categoria para o fundo da meta defendida por Al-Owais, e, logo no ataque seguinte da "La Roja", completou de primeira a assistência de Cucurella.

Ficou abaixo 📉

Do lado saudita, uma das péssimas atuações do sistema defensivo foi a de Al-Amri, zagueiro pela direita na linha de cinco montada pelo técnico Georgios Donis. Foi por ali que a Espanha criou e achou espaço, com erros de posicionamento, para marcar os três gols ainda na etapa inicial.

✅ FICHA DO JOGO

ESPANHA 4 X 0 ARÁBIA SAUDITA

COPA DO MUNDO (Grupo H - 2ª RODADA)

📅 Data: Domingo, 21 de junho de 2026

⏰ Horário: 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Gols: Lamine Yamal 9'/1ºT, Oyarzabal 20' e 23'/1ºT, Tambakti 3'/2ºT (contra) (ESP)

Cartões amarelos: Salem Al-Dawsari e Kanno (SAU)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal (Yeremy Pino), Oyarzabal (Ferran Torres) e Baena (Nico Wilams) .

ARÁBIA SAUDITA (Técnico: Georgios Donis)

Al-Owais; Abduljamid, Tambakti, Lajami, Al-Amri (Al-Hajji) e Al-Harbi; Nassr Al-Dawsari, Al-Khaibari (Kanno) e Al-Juwayr (Al-Hamdan); Salem Al-Dawsari e Al-Buraikan (Abu Al-Shamat).