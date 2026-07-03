logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo

Albiceleste encara o Egito nas oitavas de final do Mundial

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 21:45
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A Argentina derrotou Cabo Verde por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3), em Miami. Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

  • O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: ‘Histórico’

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • Mac Allister e Pico em dividida durante Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Possível pênalti para Argentina contra Cabo Verde agita web: ‘Não vai’

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Deroy Duarte comemorando contra a Argentina

    Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: ‘Claramente’

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos

    • Com a classificação, a Argentina enfrenta o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na terça-feira (7), às 13h (de Brasília). Os Faraós eliminaram a Austrália mais cedo após empate por 1 a 1 e uma vitória na disputa de pênaltis.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

  • Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina

    Sidny Cabral, autor do gol de Cabo Verde, 'ignorou' Messi e jogou com Otamendi

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • Tempestade Seleção Brasileira nos EUA

    Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA

    Seleção Brasileira
    Há 36 minutos

    • Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Aos cinco minutos da prorrogação, Cuti Romero aproveitou uma cobrança de escanteio e subiu mais do que a defesa de Cabo Verde para cabecear, estufar as redes e colocar a Argentina em vantagem no marcador.

    continua após a publicidade
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

    Deu aula 🏅

    Autor do primeiro gol da Argentina contra Cabo Verde, Lionel Messi também participou dos outros dois tentos da Albiceleste. No gol de Lisandro Martínez, o camisa 10 cobrou escanteio para Mac Allister desviar, e o zagueiro do Manchester United estufar as redes. E no segundo tempo da prrogação, Messi cobrou um novo escanteio na cabeça de Cuti Romero, que cabeceou para o gol e deu a classificação às oitavas de final para os atuais campeões do mundo.

    Ficou abaixo 📉

    Escolhido como titular na Argentina, Lautaro Martínez não teve uma boa atuação, assim como nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo. O centroavante criou uma situação de gol desperdiçada por Messi, mas não abriu espaços na defesa e não finalizou no jogo. No segundo tempo, o camisa 22 foi substituído para a entrada de Julián Álvarez.

    continua após a publicidade

    ✅ Ficha técnica

    Argentina 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo - 16 avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    🥅 Gols: Messi, 28'/1ºT (1-0); Deroy Duarte, 14'/2ºT (1-1); Lisandro Martínez, 2'/1ºTP (2-1); Sidny Cabral, 12'/1ºTP (2-2); Romero, 5'/2ºTP (3-2)
    🟨 Cartões amarelos: Pina (CBV)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero, Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul (Paredes), Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

    continua após a publicidade

    Cabo Verde (Técnico: Bubista)
    Vozinha; Moreira, Pico, Diney Borges e Sidny Cabral; Pina (Benchimol), Laros Duarte (Monteiro) e Deroy Duarte (Yannick Semedo); Ryan Mendes (Willy Semedo), Nuno da Costa (Livramento) e Jovane Cabral (Varela).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Fora de Campo

    Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'

    Há 47 minutos
    Deroy Duarte comemorando contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: 'Claramente'

    Há 1 hora
    Torcedores de Cabo Verde comemoram após o meio-campista número 14, Deroy Duarte, marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores de Cabo Verde comemoram muito gol de empate contra a Argentina

    Há 1 hora
    Messi em Argentina x Cabo Verde

    Fora de Campo

    Gol perdido de Messi em Argentina x Cabo Verde choca web: 'Meu Deus'

    Há 1 hora
    Árbitro expulsa Canobbio

    Copa do Mundo 2026

    Árbitro de Brasil x Noruega apitou Flamengo e PSG na final do Mundial

    Há 1 hora
    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja

    Torcedores com roupas e bandeiras da Argentina comemorando em São Paulo

    Torcedores vão à loucura com gol de Messi na Copa em São Paulo; veja vídeo

    Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: 'Não é mais'

    Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Paraguai x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lionel Messi chutando a bola contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

    Quantos gols Messi tem na carreira? Confira números

    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Gol de Messi em Argentina x Cabo Verde viraliza: 'Bizarro'

    O atacante argentino número 10, Lionel Messi, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?