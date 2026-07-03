No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo Albiceleste encara o Egito nas oitavas de final do Mundial

A Argentina derrotou Cabo Verde por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3), em Miami. Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

Com a classificação, a Argentina enfrenta o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na terça-feira (7), às 13h (de Brasília). Os Faraós eliminaram a Austrália mais cedo após empate por 1 a 1 e uma vitória na disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

continua após a publicidade

No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

continua após a publicidade

No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos cinco minutos da prorrogação, Cuti Romero aproveitou uma cobrança de escanteio e subiu mais do que a defesa de Cabo Verde para cabecear, estufar as redes e colocar a Argentina em vantagem no marcador.

continua após a publicidade

Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

Deu aula 🏅

Autor do primeiro gol da Argentina contra Cabo Verde, Lionel Messi também participou dos outros dois tentos da Albiceleste. No gol de Lisandro Martínez, o camisa 10 cobrou escanteio para Mac Allister desviar, e o zagueiro do Manchester United estufar as redes. E no segundo tempo da prrogação, Messi cobrou um novo escanteio na cabeça de Cuti Romero, que cabeceou para o gol e deu a classificação às oitavas de final para os atuais campeões do mundo.

Ficou abaixo 📉

Escolhido como titular na Argentina, Lautaro Martínez não teve uma boa atuação, assim como nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo. O centroavante criou uma situação de gol desperdiçada por Messi, mas não abriu espaços na defesa e não finalizou no jogo. No segundo tempo, o camisa 22 foi substituído para a entrada de Julián Álvarez.

continua após a publicidade

✅ Ficha técnica

Argentina 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo - 16 avos de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols: Messi, 28'/1ºT (1-0); Deroy Duarte, 14'/2ºT (1-1); Lisandro Martínez, 2'/1ºTP (2-1); Sidny Cabral, 12'/1ºTP (2-2); Romero, 5'/2ºTP (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Pina (CBV)

🟥 Cartões vermelhos: -

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero, Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul (Paredes), Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

continua após a publicidade

Cabo Verde (Técnico: Bubista)

Vozinha; Moreira, Pico, Diney Borges e Sidny Cabral; Pina (Benchimol), Laros Duarte (Monteiro) e Deroy Duarte (Yannick Semedo); Ryan Mendes (Willy Semedo), Nuno da Costa (Livramento) e Jovane Cabral (Varela).

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.