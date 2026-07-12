Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa
Albiceleste encara a Inglaterra na semifinal do Mundial
Em mais um jogo dramático, a Argentina derrotou a Suíça por 3 a 1 na prorrogação e avançou às semifinais da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Mac Allister abriu o placar, mas Ndoye igualou o duelo no segundo tempo. Mas com um jogador a mais após a expulsão de Embolo, a Albiceleste chegou ao segundo gol com Julián Álvarez na etapa final da prorrogação e ampliou com Lautaro Martínez.
Com a classificação, a Argentina encara a Inglaterra em um dos jogos de semifinal da Copa do Mundo, na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
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Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Argentina foi para o intervalo com vantagem sobre a Suíça. Os europeus buscaram ser mais incisivos no início do duelo, mas a Albiceleste abriu o placar aos 10 minutos com Mac Allister aproveitando uma cobrança de escanteio de Messi e cabeceando na primeira trave para estufar as redes. A equipe de Burat Yakin tentou responder com uma finalização forte de fora da área de Sow, mas Dibu Martínez encaixou a bola nos braços.
No início do segundo tempo, a Argentina desperdiçou grande chance com Molina sendo acionado por Messi e batendo cruzado pela linha de fundo ao invés de optar pelo passe para Julián Álvarez livre de marcação. A Suíça respondeu na sequência com Embolo sendo lançado no ataque e tocando para Ndoye finalizar, mas Lisandro Martínez travou o chute para impedir o gol do empate. Em outra chegada dos europeus, Ndoye recebeu cruzamento na área e cabeceou no cantinho para grande defesa de Dibu Martínez. E aos 21 minutos, Ndoye tabelou pelo lado esquerdo da área com Ricardo Rodríguez e bateu rasteiro para estufar as redes e deixar tudo igual no marcador. Mas o jogo virou com uma expulsão infantil de Embolo aos 27 minutos.
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Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?
Com um a mais, a Argentina voltou a pressionar, mas Messi desperdiçou uma grande chance ao ser lançado por Paredes na área e tentar encobrir Kobel, que impediu a pintura do camisa 10. Na sequência, Mac Allister recebeu um cruzamento na área de Nico González, mas a cabeçada saiu por cima da meta. E Messi criou uma nova oportunidade limpando a marcação adversária na entrada da área e chutando de perna direita, mas tirando tinta da trave da Suíça. E no último ataque do jogo, Lisandro Martínez deu um voleio após cobrança de escanteio, e Kobel fez grande defesa para levar o jogo para a prorrogação.
Na prorrogação, Thiago Almada criou duas boas chances no início do primeiro tempo, tendo chutado uma vez para defesa de Kobel e finalizado em outra oportunidade, mas balançando o lado de fora da rede adversária. No segundo tempo, Messi carregou uma bola da direita para o meio e soltou uma bomba para grande defesa de arqueiro rival. Mas aos 22 minutos, Julián Álvarez foi acionado de fora da área e bateu no ângulo para marcar um golaço. E em um contra-ataque nos acréscimos, Thiago Almada saiu cara a cara com Kobel, mas finalizou para defesa do goleiro suíço. No rebote, Lautaro Martínez chutou de perna direita para ampliar o marcador e dar números finais ao confronto.
Visão do Lance!
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Aos 27 minutos do segundo tempo, a Suíça pressionava a Argentina após empatar o confronto, mas Embolo cavou uma falta e foi expulso com o auxílio do VAR após receber o segundo cartão amarelo. Na sequência, a Albiceleste passou a tomar conta do jogo e chegou a vitória com gol de Julián Álvarez na prorrogação.
Deu aula 🏅
Embora não tenha sido um protagonista durante os 120 minutos, Julián Álvarez chamou a responsabilidade e marcou um golaço para dar a vitória da Argentina contra a Suíça. O centroavante recebeu uma bola na quina da grande área e finalizou com perfeição para vencer Kobel e balançar as redes.
Ficou abaixo 📉
Centroavante da Suíça, Breel Embolo foi o grande vilão da equipe europeia por conta de sua expulsão infantil no melhor momento do time na partida. Além disso, o jogador deu pouco trabalho para Dibu Martínez, tendo finalizado poucas vezes na partida.
✅ Ficha técnica
Argentina 🆚 Suíça
Copa do Mundo - Quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium, Kansas (EUA)
🥅 Gols: Mac Allister, 10'/1ºT (1-0); Ndoye, 21'/2ºT (1-1); Julián Álvarez, 22'/2ºTP (2-1); Lautaro Martínez, 31'/2ºTP (3-1).
🟨 Cartões amarelos: Almada, Lautaro Martínez e Flaco López (ARG)
🟥 Cartões vermelhos: Embolo (SUI)
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Tagliafico (Nico González); Paredes (Flaco López), Enzo Fernández (Almada), De Paul (Lautaro Martínez) e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.
Suíça (Técnico: Burat Yakin)
Kobel; Zakaria (Jashari), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez (Comert); Freuler (Rúben Vargas), Xhaka, Sow (Widmer), Rieder (Muheim) e Ndoye (Amdouni); Embolo.
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