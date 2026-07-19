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Casa Espanha vira 'point' de torcedores para a final da Copa do Mundo

Clube localizado na zona sul do RJ transmite decisão contra Argentina

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 15:26
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Casa Espanha, na zona sul do Rio de Janeiro, virou concentração de espanhóis antes da final da Copa do Mundo
Casa Espanha, na zona sul do Rio de Janeiro, virou concentração de espanhóis antes da final da Copa do Mundo (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Para quem divide o coração e a nacionalidade entre a Espanha e o Brasil, a "Casa Espanha", clube localizado no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, virou ponto de encontro para torcer e acompanhar a final da Copa do Mundo contra a Argentina.

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    O duelo coloca frente a frente a atual campeã europeia (Espanha) e a atual campeã sul-americana (Argentina). A bola rola às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

    Casa Espanha recebe torcedores para a final da Copa

    A Casa de Espanha do Rio de Janeiro foi fundada em 1983 e, desde então promove, divulga e mantém viva a identidade espanhola no Brasil.

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    • Confrontos diretos entre Espanha e Argentina

    Espanha e Argentina se enfrentaram 14 vezes entre seleções principais, com retrospecto equilibrado. Cada lado venceu seis partidas, e houve dois empates. O único duelo em Copas do Mundo aconteceu em 1966, na Inglaterra, onde a Argentina venceu por 2 a 1.

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    Os confrontos recentes mostram como o duelo pode fugir de qualquer previsão. Em 2010, poucos meses depois de ser campeã mundial, a Espanha perdeu por 4 x 1 em Buenos Aires. Em 2018, em Madri, respondeu com uma goleada por 6 x 1 sobre uma Argentina sem Messi.

    Espanha e Argentina deveriam ter se enfrentado em março deste ano pela Finalíssima, torneio que reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América. O duelo estava marcado para 27 de março, no Lusail Stadium, no Catar, mas foi cancelado após a guerra no Oriente Médio levar à suspensão das atividades esportivas na região

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    Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
    Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

    Sem um acordo entre as confederações para uma sede alternativa, o encontro que poderia marcar o primeiro duelo entre Lamine Yamal e Lionel Messi por acaso acabou adiado para o maior palco possível.

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