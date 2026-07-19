Casa Espanha vira 'point' de torcedores para a final da Copa do Mundo
Clube localizado na zona sul do RJ transmite decisão contra Argentina
Para quem divide o coração e a nacionalidade entre a Espanha e o Brasil, a "Casa Espanha", clube localizado no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, virou ponto de encontro para torcer e acompanhar a final da Copa do Mundo contra a Argentina.
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O duelo coloca frente a frente a atual campeã europeia (Espanha) e a atual campeã sul-americana (Argentina). A bola rola às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Casa Espanha recebe torcedores para a final da Copa
A Casa de Espanha do Rio de Janeiro foi fundada em 1983 e, desde então promove, divulga e mantém viva a identidade espanhola no Brasil.
Confrontos diretos entre Espanha e Argentina
Espanha e Argentina se enfrentaram 14 vezes entre seleções principais, com retrospecto equilibrado. Cada lado venceu seis partidas, e houve dois empates. O único duelo em Copas do Mundo aconteceu em 1966, na Inglaterra, onde a Argentina venceu por 2 a 1.
Os confrontos recentes mostram como o duelo pode fugir de qualquer previsão. Em 2010, poucos meses depois de ser campeã mundial, a Espanha perdeu por 4 x 1 em Buenos Aires. Em 2018, em Madri, respondeu com uma goleada por 6 x 1 sobre uma Argentina sem Messi.
Espanha e Argentina deveriam ter se enfrentado em março deste ano pela Finalíssima, torneio que reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América. O duelo estava marcado para 27 de março, no Lusail Stadium, no Catar, mas foi cancelado após a guerra no Oriente Médio levar à suspensão das atividades esportivas na região
Sem um acordo entre as confederações para uma sede alternativa, o encontro que poderia marcar o primeiro duelo entre Lamine Yamal e Lionel Messi por acaso acabou adiado para o maior palco possível.
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