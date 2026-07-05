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Brasil erra demais, se curva a Haaland e dá adeus à Copa do Mundo

Europeus aproveitam pênalti perdido da Seleção e vencem na etapa final

PorMárcio IannaccaEnviado Especial
05/07/2026 19:05
Atualizado há 1 minutos
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Haaland comemora gol marcado pela seleção da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel Samad/AFP)

O sonho do hexacampeonato terminou de forma dolorosa para a Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, eliminou a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo e escreveu uma das maiores páginas de sua história. Neymar, em sua despedida com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, diminuiu em cobrança de pênalti nos acréscimos.

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    • A Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida, além de uma chance clara desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no segundo tempo. Os europeus subiram de produção, anularam as ações ofensivas da Seleção Brasileira e aproveitaram o oportunismo de Haaland.

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    Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México e Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México, às 21h. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo, em mata-mata, desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.

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    • O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

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    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O atacante recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, já aos 54 minutos, descontou, de pênalti, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono gol pelo Brasil em Mundiais — igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição — e só chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

    O atacante Haaland e o zagueiro Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    Haaland levou a melhor no duelo com a defesa do Brasil e fez os dois gols da seleção da Noruega contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O gol perdido por Endrick aos 14 minutos do primeiro tempo poderia ter decidido o jogo. O camisa 19 fez as escolhas erradas no lance e finalizou para fora.

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    Deu aula 🏅

    Haaland parecia morto na partida. Teve atuação apagada no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, aproveitou as duas chances que teve na partida para garantir a classificação da Noruega.

    Ficou abaixo 📉

    Matheus Cunha não repetiu as boas atuações dos jogos anteriores da Copa do Mundo. Sofreu o pênalti no primeiro tempo e foi só.

    Ei, juiz!📣

    Ismail Elfath deixou a partida rolar. O árbitro não marcou qualquer falta nas disputas entre defensores e atacantes de Brasil e Noruega.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Bruno Guimarães bateu muito mal o pênalti a favor da Seleção Brasileira no primeiro tempo. O Brasil não tinha um batedor oficial em campo na partida deste domingo. Nos amistosos antes da Copa do Mundo, Igor Thiago foi quem executou as duas cobranças.

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    FICHA TÉCNICA
    Brasil 1 x 2 Noruega
    Copa do Mundo - Oitavas de final

    📅 Data e hora: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)
    🥅 Gols: Haaland (34'/2ºT) e Haaland (45'/2ºT); Neymar (54'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: (NOR); (BRA)
    🏟️ Público: 80.663 presentes

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Rayan (Neymar), Vini Jr e Matheus Cunha (Endrick).

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    NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
    Nyland, Ryerson (Aursnes), Ajer, Lysaker e Wolfe (Ostgard); Berg, Berge e Odegaard; Sorloth (Bobb), Nusa (Schjelderup) e Haaland.

    🧑‍⚖️ Árbitro: Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos Estados Unidos).

    Melhores momentos Brasil x Noruega

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