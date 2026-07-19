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Torcedores enlouquecem com show na final da Copa do Mundo: 'Me curou'

Final do Mundial acontece neste domingo (19)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 15:16
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Metlife Stadium recebe a final da Copa do Mundo de 2026
Metlife Stadium recebe a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A final da Copa do Mundo começou antes do apito inicial. Uma hora antes do início do confronto entre Argentina e Espanha, marcado para as 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, a Fifa promoveu um show de abertura. Os artistas Post Malone, Speed e Swae Lee se apresentaram no gramado.

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    Nas redes sociais, torcedores repercutiram a apresentação dos cantores. Diferentemente dos shows de abertura do torneio, que sofreram com críticas, a apresentação antes da decisão agradou a maioria dos telespectadores.

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    O principal destaque foi o cantor Post Malone, que comandou a festa ao cantar os principais hits da carreira. Swae Lee e Speed fizeram participações especiais na apresentação. Veja a repercussão abaixo:

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    Post Malone em apresentacao na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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