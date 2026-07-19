Torcedores enlouquecem com show na final da Copa do Mundo: 'Me curou' Final do Mundial acontece neste domingo (19)

A final da Copa do Mundo começou antes do apito inicial. Uma hora antes do início do confronto entre Argentina e Espanha, marcado para as 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, a Fifa promoveu um show de abertura. Os artistas Post Malone, Speed e Swae Lee se apresentaram no gramado.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a apresentação dos cantores. Diferentemente dos shows de abertura do torneio, que sofreram com críticas, a apresentação antes da decisão agradou a maioria dos telespectadores.

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O principal destaque foi o cantor Post Malone, que comandou a festa ao cantar os principais hits da carreira. Swae Lee e Speed fizeram participações especiais na apresentação. Veja a repercussão abaixo:

Swae Lee é Post Malone cantando sunflower na final da copa me curou — Nícolasᶜʳᶠ (@Nicolinho05) July 19, 2026

Eu já ia comentar q a cerimônia estava parecendo a trilha sonora de Spiderverse quando entrou o Post Malone depois do Speed, aí entra Swan Lee com Sunflower. Amo! 💓 Trilha sonora de Spiderverse é feita de músicas icônicas, falta incluir o Speed no próximo filme. #WorldCup — Iara Monteiro (@ifeellike_Iara) July 19, 2026

post malone te amo para siempre — agus (@agusuarez22) July 19, 2026

Simplesmente o SPEED se apresentando na final da Copa do Mundo.



INACREDITÁVEL 🤯 pic.twitter.com/Zv63ZEsWNO — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 19, 2026

Post Malone em apresentacao na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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