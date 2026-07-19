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Argentinos reprovam escalação de Scaloni para final da Copa do Mundo: 'Não convence'

Argentina enfrenta Espanha neste domingo (19)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 14:59
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Técnico da Argentina, Scaloni durante o hino nacional antes do jogo contra a Suíça
Técnico da Argentina, Scaloni durante o hino nacional antes do jogo contra a Suíça (Foto: Odd Andersen/AFP)

A Argentina está escalada para a final da Copa do Mundo de 2026. A seleção albiceleste decide o título do torneio neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o técnico Lionel Scaloni deixou o meia Leadro Paredes de fora do time titular. A decisão repercutiu entre os torcedores.

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    Apesar do destaque de Paredes, o técnico Lionel Scaloni optou por começar com o jogador no banco de reservas. Para o lugar dele, entrou Rodrigo De Paul. Veja a repercussão abaixo:

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    • Tradução: "Entendo a mudança, mas não me convence. É relegar a posse para jogar no contra-ataque".

    Tradução: "Todavia não sei como foi ao mundial".

    Tradução: "Posso entender que Scaloni quer reforçar as laterais colocando Montiel e González, mas o Paredes fez uma Copa do Mundo impressionante".

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    Tradução: "Acho que foi por problemas físicos".

    Tradução: "E chegamos até a final".

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