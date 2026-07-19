Argentinos reprovam escalação de Scaloni para final da Copa do Mundo: 'Não convence'
Argentina enfrenta Espanha neste domingo (19)
A Argentina está escalada para a final da Copa do Mundo de 2026. A seleção albiceleste decide o título do torneio neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o técnico Lionel Scaloni deixou o meia Leadro Paredes de fora do time titular. A decisão repercutiu entre os torcedores.
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O camisa 5 não foi titular unânime na campanha da Argentina até a final. Contudo, ele foi um dos destaques entre os titulares da vitória dos argentinos sobre a Inglaterra na semifinal do Mundial.
Apesar do destaque de Paredes, o técnico Lionel Scaloni optou por começar com o jogador no banco de reservas. Para o lugar dele, entrou Rodrigo De Paul. Veja a repercussão abaixo:
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Entiendo el cambio pero no me convence. Es relegar posesión para jugar de contra.— Lionel Andres Messi Cuccitini (@messssssiii112) July 19, 2026
Tradução: "Entendo a mudança, mas não me convence. É relegar a posse para jogar no contra-ataque".
Todavia no sé como fue al mundial.— Gustavo (@guslinardelli) July 19, 2026
Tradução: "Todavia não sei como foi ao mundial".
Tradução: "Posso entender que Scaloni quer reforçar as laterais colocando Montiel e González, mas o Paredes fez uma Copa do Mundo impressionante".
Será por problemas físicos estimo.— Depaulista🇨🇻🇪🇬🇨🇭🏴 (@MaximoManguso28) July 19, 2026
Tradução: "Acho que foi por problemas físicos".
hasta aca llegaste scaloni— can¹⁶ 🇦🇷☀️ (@lecshjsn) July 19, 2026
Tradução: "E chegamos até a final".
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