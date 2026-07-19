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Presidente da AFA mantém superstição com foto ao lado de Messi e De Paul

Argentina busca tetracampeonato mundial diante da Espanha

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 15:04
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Presidente da AFA, Chiqui Tapia publica foto ao lado de Messi e De Paul antes de Espanha x Argentina
Presidente da AFA, Chiqui Tapia publica foto ao lado de Messi e De Paul antes de Espanha x Argentina (Foto: Arquivo pessoal)

Presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia publicou uma foto ao lado de Messi e De Paul horas antes da final da Copa do Mundo. O mandatário mantém a superstição da publicação, assim como fez antes de outras partidas do Mundial de 2026.

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    A tradição da foto de Chiqui Tapia com Messi e De Paul começou ainda na Copa do Mundo de 2022 realizada no Catar. Desde então, a publicação tem virado uma espécie de superstição e que vem dando certo, visto que a Argentina não perdeu nenhum título que disputou.

    Outra tradição que acontece desde a Copa do Mundo de 2022 são os famosos churrascos na concentração da Argentina. Na quinta-feira (16), o elenco da Albiceleste fez a última confraternização antes da decisão do Mundial.

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    Neste domingo (19), a Argentina busca o tetracampeonato da Copa do Mundo em sua história e igualar o número de títulos de Itália e Alemanha. A equipe de Lionel Scaloni encara a Espanha, às 16h (horário de Brasília).

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    A Argentina entrará em campo com Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez. Lionel Scaloni mantém a base da equipe e promove alterações pontuais.

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