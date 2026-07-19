Presidente da AFA mantém superstição com foto ao lado de Messi e De Paul Argentina busca tetracampeonato mundial diante da Espanha

Presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia publicou uma foto ao lado de Messi e De Paul horas antes da final da Copa do Mundo. O mandatário mantém a superstição da publicação, assim como fez antes de outras partidas do Mundial de 2026.

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A tradição da foto de Chiqui Tapia com Messi e De Paul começou ainda na Copa do Mundo de 2022 realizada no Catar. Desde então, a publicação tem virado uma espécie de superstição e que vem dando certo, visto que a Argentina não perdeu nenhum título que disputou.

Outra tradição que acontece desde a Copa do Mundo de 2022 são os famosos churrascos na concentração da Argentina. Na quinta-feira (16), o elenco da Albiceleste fez a última confraternização antes da decisão do Mundial.

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Neste domingo (19), a Argentina busca o tetracampeonato da Copa do Mundo em sua história e igualar o número de títulos de Itália e Alemanha. A equipe de Lionel Scaloni encara a Espanha, às 16h (horário de Brasília).

Veja a escalação da Argentina para enfrentar a Espanha

A Argentina entrará em campo com Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez. Lionel Scaloni mantém a base da equipe e promove alterações pontuais.

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