Paixão por Messi e viradas heroicas: a receita argentina para repetir a façanha do Brasil Argentinos superam problemas físicos em busca do bicampeonato consecutivo

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A Argentina busca ser a primeira bicampeã consecutiva da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. A equipe de Lionel Scaloni mantém a base do último título, com 17 remanescentes entre os 26 convocados, e aposta mais na continuidade do que na renovação. Envelhecida, a Albiceleste superou problemas físicos e jogos dramáticos no mata-mata, com duas prorrogações e duas viradas, para chegar a mais uma final.

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Mais velhos, nunca acabados

A idade média da lista de convocados argentina cresceu de 27,9 anos em 2022 para 28,7 anos em 2026, enquanto a do time titular saiu de 27,7 para 30 anos. Antes do início do Mundial, o envelhecimento era o grande motivo de preocupação dos jornalistas argentinos, mesmo após um ciclo de resultados até superiores ao anterior.

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Times-base da Argentina em 2022 e 2026:

Dibu Martínez (30 anos) x Dibu Martínez (33 anos) Molina (24 anos) x Molina (28 anos) Romero (24 anos) x Romero (28 anos) Otamendi (34 anos) x Martínez (28 anos) Taglafico (30 anos) x Tagliafico (33 anos) De Paul (28 anos) x De Paul (32 anos) Mac Allister (23 anos) x Mac Allister (26 anos) Enzo Fernández (21 anos) x Enzo Fernández (25 anos) Di María (34 anos) x Paredes (32 anos) Messi (35 anos) x Messi (39 anos) Alvarez (22 anos) x Alvarez (26 anos) Média: 27,7 anos x 30,0 anos

Apesar da campanha finalista, com direito a duas prorrogações no caminho, contra Cabo Verde e Suíça, o comunicador argentino Sergio Levinsky acredita que as dificuldades físicas foram, sim, o obstáculo previsto. Não só pela idade avançada, mas também pelas várias lesões que jogadores como Romero, Molina, Montiel, Tagliafico, Paredes, Alvarez e até Messi superaram pouco antes do torneio.

— O estado físico tem sido um problema neste Mundial. A seleção argentina teve várias partidas em que não esteve bem por causa da questão física, como contra Cabo Verde, Egito e Suíça. Eu acredito que passou por dificuldades porque vários jogadores não estão no seu ponto ideal, não chegaram bem, entre lesionados e desgastados — afirmou ao Lance!.

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Gestão de Scaloni é um dos segredos

Para o jornalista, o segredo para a Argentina prosperar diante da limitação física é a forma como Scaloni gere o elenco. Ainda que o técnico só utilize 17 dos 26 jogadores com frequência, consegue dosar a minutagem de cada um. Além disso, o início de campanha com duas vitórias possibilitou a utilização dos reservas no terceiro jogo, contra a Jordânia.

— O segredo está na administração do tempo de cada um dos jogadores. Nisso, o Scaloni e a sua comissão técnica estão fazendo um trabalho excepcional. Principalmente na forma como ele os dosa, quanto tempo coloca cada um em campo, quando faz as substituições… Por exemplo, contra a Inglaterra, essa administração foi clara. Então, é isso que acaba fazendo com que a Argentina saiba aproveitar muito bem esse estado físico dos jogadores. Mas ele está "espremendo" o pouco que lhes resta, sabe? Ou seja, não é que eles estejam muito bem fisicamente — acrescentou.

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Lionel Messi se refresca durante jogo entre Argentina e Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Em média, o time argentino percorre 2 km a menos por jogo do que em 2022. A diferença não é tão impactante, mas ajuda a explicar a oscilação da Albiceleste no decorrer das partidas. Em compensação, os jogadores sabem guardar as energias para competir nos momentos fundamentais: chegaram à decisão sendo o país com menor velocidade média na Copa do Mundo (5,6 km/h).

E ninguém exemplifica isso melhor do que o craque Lionel Messi, com uma média de apenas 6,4 km percorridos a cada 90 minutos no torneio. Aos 39 anos, o astro se resguarda sempre que possível para ter energia para decidir os jogos. Assim, fez gol e deu assistência na reta final da partida contra o Egito e deu duas assistências no desfecho do duelo com a Inglaterra.

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Messi na Copa do Mundo de 2026:

Minutos Gols Assistências Distância percorrida Argélia 80' 3 (17', 60', 76') 0 7 km Áustria + 90' 2 (38', 95') 0 7,7 km Jordânia 30' 1 (80') 0 2,5 km Cabo Verde + 120' 1 (29') 0 10,3 km Egito + 90' 1 (83') 1 (79') 8,2 km Suíça + 120' 0 1 (10') 10,2 km Inglaterra + 90' 0 2 (85', 92') 8,2 km

Além de dosar a minutagem dos seus jogadores, Scaloni também evita desgastar demais os seus atletas na preparação para os jogos. O treinador já afirmou repetidas vezes que faz questão de que os argentinos também tenham momentos de descontração e relaxamento, como nos churrascos organizados pelo elenco ao longo da Copa do Mundo.

— Não sou técnico porque gosto do 4-3-3. Eu gosto de voltar a viver isso: fazer parte de um grupo, estar com um amigo tomando mate, comendo um churrasco, jogando truco. E se a única coisa que você pensa é no jogo, no jogo, no jogo, no final você acaba esgotado, se não aproveitar. Eu acho que isso é fundamental para nós. (…) E aqui, eu acredito que eles entenderam isso. Quando diminuímos o treino para comer churrasco, é por isso. São coisas que valorizamos muito. E acho que, para outras pessoas, não é tão importante — afirmou o técnico em coletiva.

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Efeito Messi e garra argentina

Além de qualquer preparação, a Argentina supera os problemas físicos muito pela garra. A paixão albiceleste se manifesta antes mesmo de a bola rolar, quando os jogadores entoam o hino com entusiasmo contagiante. Dentro de campo, entram firmes em qualquer dividida, disputam cada bola e, como ficou muito claro, não desistem do resultado até o apito final.

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Messi e Dibu Martínez cantam hino da Argentina antes do jogo contra a Inglaterra (Foto: Odd Andersen / AFP)

A vontade hermana é uma característica de todas as equipes que representam o país, mas ganhou outra motivação recente: os últimos anos da carreira de Lionel Messi.

— O que acontece é que, com o Messi, a paixão argentina tornou-se ainda mais especial. Ou seja, há duas conexões neste elenco: dos jogadores com a seleção, que sempre existiu, mas também com Messi em particular. Eles são mais novos e o veem como líder: são gratos por sua humildade, pela forma como abriu as portas do vestiário, pelos conselhos e pelo tratamento igualitário dado a jogadores mais desconhecidos que o admiravam desde muito pequenos — contou Levinsky.

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Quando o ídolo albiceleste disputou a sua primeira Copa do Mundo, em 2006, jogadores como Julián Álvarez não passavam de pequenas crianças. Enzo Fernández, por exemplo, escreveu uma carta para o astro, aos 15 anos, pedindo para desistir de se aposentar da seleção. Desde o último Mundial, boa parte do elenco repete que "corre por Messi".

— Nesta equipe, há jogadores que admiravam o Messi desde a infância. O Messi joga há 22 anos. Então, vários desses jogadores, que antes eram apenas meninos, agora estão ao lado dele e mal conseguem acreditar. Isso faz com que essa admiração, somada ao fato de o Messi recebê-los de braços abertos como um amigo, seja fundamental. Eu acredito que é exatamente isso o que está acontecendo. Por isso, se você perguntar, muitos dirão que querem ser campeões pelo Messi. Querem que a Argentina e o Messi sejam campeões. Ou seja, existe uma dupla conexão, certo? — concluiu o jornalista.

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Companheiros abraçam Messi após classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O elenco tão conectado da Argentina não é fruto de uma geração que evoluiu junto; pelo contrário, poucos foram companheiros com regularidade nas seleções de base. A "família" albiceleste mescla jovens e veteranos, que se conectam através da paixão pelo país, respeito a Messi e muitos gostos comuns tipicamente argentinos. Em busca de mais um título, a "Scaloneta" enfrenta a Espanha neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Convocação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026: