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Messi marca, quebra recorde e Argentina vence Jordânia na Copa do Mundo

Albiceleste encerra fase de grupo com 100% de aproveitamento no Mundial

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 00:57
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Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina derrotou a Jordânia por 3 a 1, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo, neste domingo (28), em Dallas. No primeiro tempo, Lo Celso e Lautaro Martínez colocaram a Albiceleste em vantagem. No segundo tempo, Al-Taamari descontou, mas Messi, que entrou na etapa final, balançou os redes em cobrança de falta.

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  • Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo

    Lautaro Martínez marca primeiro gol pela Argentina em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

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    Com o gol, Messi balançou as redes pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente.

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    Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

    No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

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    No segundo tempo, Lionel Messi entrou no lugar de Lo Celso e foi o responsável por fazer o gol da tranquilidade e do triunfo da Argentina sobre a Jordânia. Quando a Albiceleste já vencia por 2 a 1, mas via a adversária tendo mais presença ofensiva, o camisa 10 marcou um gol de falta em cobrança rasteira para chegar ao seu 6º gol na Copa do Mundo e garantir os três pontos da Scaloneta.

    Deu aula 🏅

    Lautaro Martínez foi o grande nome da vitória da Argentina sobre a Jordânia, tendo marcado o segundo gol da Albiceleste e carimbado a trave da equipe adversária em duas ocasiões. O atleta chegou a 38 gols marcados com a seleção e se aproxima de Kun Aguero, que balançou as redes 41 vezes por seu país.

    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo
    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Em seu primeiro jogo como titular na Copa do Mundo, Julián Álvarez não fez uma boa partida e não justifica uma hipotética sequência dentre os 11 iniciais contra Cabo Verde. O centroavante não teve grande contribuição na criação, além de ter dado pouca opção no momento ofensivo da Argentina, tendo desperdiçado boa chance para balançar as redes no fim do primeiro tempo.

    ✅ Ficha técnica

    Jordânia 🆚 Argentina
    Copa do Mundo - 3ª rodada do Grupo J

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
    🥅 Gols: Lo Celso, 18'/1ºT (0-1); Lautaro Martínez, 30'/1ºT (0-2); Al-Taamari, 9'/2ºT (1-2)
    🟨 Cartões amarelos: Abu Taha e Al-Arab (JOR)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Jordânia (Técnico: Lionel Scaloni)
    Laila; Nasib, Al-Arab e Dahab (Obaid); Haddad, Al-Rashdan (Jamous), Al-Rawabda e Abu Taha; Olwan (Abu Zrayq), Al-Azaizeh (Al-Taamari) e Al-Fakhouri (Al-Mardi).

    Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Dibu Martínez; Palacios, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Simeone (Barco), Lo Celso (Almada) e Nico Paz (Mac Allister); Lautaro Martínez (Messi) e Julián Álvarez (Flaco López).

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