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Na mira do Flamengo, Almada usa caneleira de título do Botafogo na final da Copa

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PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 16:44
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Almada sorrindo
Thiago Almada na final da Copa do Mundo. (Imagem: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

O meia Thiago Almada, que começa no banco na partida da seleção da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, chamou a atenção antes do início da partida no MetLife Stadium por um detalhe em seu equipamento de jogo. O jogado fez um post nas redes sociais mostrando que usa uma caneleira personalizada com fotos das conquistas pelo Botafogo durante a temporada de 2024.

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    Homenagem aos títulos pelo Botafogo

    Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Thiago Almada, que disputa a final da Copa, com o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    A imagem publicada por Almada mostra no vestiário o uniforme que o meia usa na decisão. Na caneleira, é possível identificar uma fotografia do atleta utilizando um boné laranja e segurando a taça da Copa Libertadores, ao lado de seus familiares. Em 2024, Almada foi um dos protagonistas do elenco alvinegro que conquistou tanto o torneio continental quanto o Campeonato Brasileiro.

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    • O jogador, que já atuou em alguns jogos da Copa do Mundo e chegou a ser titular na fase de grupos, começou a grande decisão no banco de reservas.

    Vestiário com camisa e caneleira de Thiago Almada
    Story publicado por Thiago Almada antes da final da Copa. (Imagem: Reprodução)

    Almada é alvo do Flamengo

    Embora esteja focado na final da Copa, Almada vive um período de especulações sobre o futuro. Atualmente atuando pelo ao Atlético de Madrid, onde possui pouco espaço, o meia deve ser negociado e é um dos alvos do Flamengo para a próxima janela de transferências. O diretor de futebol do clube rubro-negro, José Boto já chegou a confirmar que o atleta interessa, mas ressaltou a necessidade de responsabilidade financeira, já que o meia seria muito caro.

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    Thiago Almada estaria considerando um retorno ao futebol brasileiro, onde viveu o auge da carreira antes da transferência para a Europa. Enquanto a definição sobre seu próximo clube não ocorre, o meia busca o título da Copa pela Argentina.

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