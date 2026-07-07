Messi marca, Argentina conquista virada histórica sobre o Egito e avança na Copa
Albiceleste se classifica às quartas de final após jogo dramático
A Argentina conquistou uma virada histórica e venceu o Egito por 3 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (7), no Mercedez-Benz Stadium. Na etapa inicial, Attia abriu o placar, e Lionel Messi desperdiçou a chance de empatar com um pênalti defendido por Shobeir. No segundo tempo, Zico ampliou o marcador, mas a Albiceleste diminuiu com Romero, empatou com Messi e virou com Enzo Fernández.
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No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.
No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.
Visão do Lance!
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Aos 38 minutos do segundo tempo, a Argentina perdia por 2 a 1 e estava sendo eliminada pelo Egito. No entanto, Lionel Messi, que vinha mal na partida, apareceu no momento certo para aproveitar um passe de Montiel na grande área, soltar uma bomba e estufar as redes para deixar tudo igual e recolocar a Albiceleste viva no confronto.
Deu aula 🏅
De vilão a herói, Messi foi o grande nome da Argentina na virada histórica sobre o Egito por 3 a 2. Embora tenha perdido um pênalti na etapa inicial, o camisa 10 foi o responsável por iniciar a reação da Albiceleste. O atleta fez o cruzamento na cabeça de Romero para diminuir o marcador quando a equipe perdia por 2 a 0 e marcou o gol de empate aos 38 minutos do segundo tempo.
Ficou abaixo 📉
Goleiro da Argentina, Dibu Martínez não viveu sua melhor noite de Copa do Mundo, tendo sofrido dois gols nas únicas finalizações do Egito na direção da meta. O arqueiro ainda havia levado mais um tento, mas que foi anulado por uma falta na origem da jogada.
✅ Ficha técnica
Argentina 🆚 Egito
Copa do Mundo - Oitavas de final
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
🥅 Gols: Ibrahim, 14'/1ºT (0-1); Zico, 21'/2ºT (0-2); Romero, 33'/2ºT (1-2); Messi, 38'/2ºT (2-2); Enzo Fernández, 46'/2ºT (3-2)
🟨 Cartões amarelos: Zico, Shobeir, Fathy e Attia (EGI)
🟥 Cartões vermelhos: -
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Tagliafico (Nico González); Paredes, Enzo Fernández, De Paul (Lautaro Martínez) e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Medina).
Egito (Técnico: Hossam Hassan)
Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim e Hafez; Attia, Lashin (Zizo) e Ashour (Fathy); Salah, Zico (Marmoush) e Hassan (Trezeguet).
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