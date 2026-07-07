logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Messi marca, Argentina conquista virada histórica sobre o Egito e avança na Copa

Albiceleste se classifica às quartas de final após jogo dramático

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 15:08
Favorite o Lance! no Google
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGY
Enzo Fernández comemora gol da vitória da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

A Argentina conquistou uma virada histórica e venceu o Egito por 3 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (7), no Mercedez-Benz Stadium. Na etapa inicial, Attia abriu o placar, e Lionel Messi desperdiçou a chance de empatar com um pênalti defendido por Shobeir. No segundo tempo, Zico ampliou o marcador, mas a Albiceleste diminuiu com Romero, empatou com Messi e virou com Enzo Fernández.

  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

    continua após a publicidade

    Visão do Lance!

  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Letexier apitando Egito x Argentina na Copa do Mundo

    Quem é o juiz em Argentina x Egito na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita

    Portugal acelera negociações para fechar com Jorge Jesus

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos

    • Lance Capital 💡

    Aos 38 minutos do segundo tempo, a Argentina perdia por 2 a 1 e estava sendo eliminada pelo Egito. No entanto, Lionel Messi, que vinha mal na partida, apareceu no momento certo para aproveitar um passe de Montiel na grande área, soltar uma bomba e estufar as redes para deixar tudo igual e recolocar a Albiceleste viva no confronto.

    Deu aula 🏅

    De vilão a herói, Messi foi o grande nome da Argentina na virada histórica sobre o Egito por 3 a 2. Embora tenha perdido um pênalti na etapa inicial, o camisa 10 foi o responsável por iniciar a reação da Albiceleste. O atleta fez o cruzamento na cabeça de Romero para diminuir o marcador quando a equipe perdia por 2 a 0 e marcou o gol de empate aos 38 minutos do segundo tempo.

    continua após a publicidade
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Goleiro da Argentina, Dibu Martínez não viveu sua melhor noite de Copa do Mundo, tendo sofrido dois gols nas únicas finalizações do Egito na direção da meta. O arqueiro ainda havia levado mais um tento, mas que foi anulado por uma falta na origem da jogada.

    ✅ Ficha técnica

    Argentina 🆚 Egito
    Copa do Mundo - Oitavas de final

    📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    🥅 Gols: Ibrahim, 14'/1ºT (0-1); Zico, 21'/2ºT (0-2); Romero, 33'/2ºT (1-2); Messi, 38'/2ºT (2-2); Enzo Fernández, 46'/2ºT (3-2)
    🟨 Cartões amarelos: Zico, Shobeir, Fathy e Attia (EGI)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    continua após a publicidade

    Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Tagliafico (Nico González); Paredes, Enzo Fernández, De Paul (Lautaro Martínez) e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Medina).

    Egito (Técnico: Hossam Hassan)
    Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim e Hafez; Attia, Lashin (Zizo) e Ashour (Fathy); Salah, Zico (Marmoush) e Hassan (Trezeguet).

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcida brasileira celebrando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    Leitores do Lance! elegem a Argentina como nova torcida após queda do Brasil na Copa

    Há 48 minutos
    Mostafa Shobeir, goleiro do Egito contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Atuação de Shobeir, goleiro do Egito, repercute contra a Argentina: 'Absurdo'

    Há 56 minutos
    Influenciador Speed com a camisa do Egito na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fã de Cristiano Ronaldo distrai Messi antes de pênalti em Argentina x Egito

    Há 1 hora
    Shobeir goleiro Egito (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa

    Há 1 hora
    Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal

    Há 1 hora
    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Destaque da Suíça na Copa se lesiona e é desfalque contra Colômbia

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Camisas da Seleção Brasileira no vestiário antes da partida de Copa do Mundo.

    Um a cada cinco vídeos de seleções da Copa é sobre o Brasil; entenda

    Lionel Messi batendo pênalti pela Seleção Argentina na Copa do Mundo

    Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'

    Argentina x Egito - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Argentina e Egito com o Lance!TV

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo

    Quem bate melhor pênalti? Compare os números de Bruno e Vini Jr

    O americano Folarin Balogun é consolado pelo técnico da Bélgica, Rudi Garcia (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

    Técnico da Bélgica defende Balogun após polêmica na Copa

    Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo

    COMBO-FBL-WC-2026-MATCH96-SUI

    Suíça e Colômbia revivem duelo de 1994 por vaga nas quartas da Copa do Mundo

    Oliver Kahn foi ídolo da seleção alemã e do Bayern de Munique (Foto: JOHN THYS / AFP)

    Kahn ironiza 'caso Balogun' na Copa e pede revanche contra Brasil

    Neymar vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/ Lance!)

    Thierry Henry enaltece legado de Neymar após eliminação do Brasil