Ex-Flamengo pode deixar o Bayer Leverkusen rumo a Paris; saiba mais
Jogador de 22 anos está no futebol alemão desde 2023
O Bayer Leverkusen passa por um processo de reconstrução em seu elenco nesta temporada. Após deixar o Real Madrid ao fim da última temporada, o lateral-direito Lucas Vázquez foi contratado pelo clube alemão para suprir a vaga deixada por Jeremie Frimpong, negociado com o Liverpool na atual janela de transferências. No elenco, o brasileiro Arthur, revelado na base do Flamengo e com passagem pelo América-MG, era uma das opções para a posição. No entanto, segundo a imprensa alemã, o jogador não permanecerá na equipe.
Em sua terceira temporada no clube, Arthur não tinha espaço na equipe sob o comando de Xabi Alonso, situação que parece se repetir com o novo técnico, Erik ten Hag. O jovem, inclusive, integrou a delegação que participou da pré-temporada no Brasil e atuou no amistoso contra o time sub-20 do Flamengo. Em busca de mais oportunidades em campo, o Paris FC, recém-promovido à primeira divisão do futebol francês e rival local do PSG, iniciou conversas para sua possível contratação, segundo o jornal alemão "Bild".
Carreira de Arthur ⚽
Natural de Belo Horizonte, Arthur é considerado um dos laterais-direitos mais promissores de sua geração no futebol brasileiro, tendo sido convocado uma vez para a Seleção. Formado nas categorias de base do Coelho, passou pelo Flamengo em 2020 durante a formação, mas retornou ao clube mineiro, onde foi promovido ao elenco profissional em 2022. Permaneceu até o ano seguinte, somando 27 partidas.
Negociado com o Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões à época), tornou-se a maior venda da história do América-MG. Desde sua chegada à Alemanha, acumula 35 jogos, com um gol marcado e três assistências.
Idas e vindas do Bayer Leverkusen ⬆️⬇️
A janela de transferências do verão europeu marcou o período mais movimentado da história do Bayer Leverkusen fora de campo. Após a temporada histórica de títulos invictos na Bundesliga e na DFB Pokal, há duas edições, o clube não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho no último ano. Apesar de permanecer entre as principais forças do futebol alemão, ficou atrás do dominante Bayern de Munique.
Como resultado, diversos destaques da campanha de 2023/24 deixaram o elenco, com a saída mais impactante sendo a de Florian Wirtz, vendido ao Liverpool por 150 milhões de euros — a transferência mais cara desta janela. Em resposta, o Leverkusen utilizou os valores arrecadados para reformular o plantel, priorizando a contratação de jovens promessas. Foram investidos 172,65 milhões de euros em 16 reforços, estabelecendo um novo recorde para a maior janela de transferências da história da Bundesliga. Confira os nomes:
- Malik Tillman (23): €35m
- Jarell Quansah (22): €35m
- Ezequiel Fernández (23): €30m
- Loïc Badé (25): €25m
- Ibrahim Maza (19): €12m
- Mark Flekken (32): €11m
- Ernest Poku (21): €10m
- Christian Kofane (18): €5.25m
- Abdoulaye Faye (20): €2.7m
- Janis Blaswich (34): €2m
- Tim Oermann (21): €1.9m
- Ndjicoura Bomba (17): €1.5m
- Farid Alfa-Ruprecht (19): €1.3m
- Axel Tape (17): custo zero
- Lucas Vázquez (34): custo zero
- Claudio Echeveri (19): empréstimo
