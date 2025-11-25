Estêvão manda recado a Yamal após vitória do Chelsea sobre Barcelona

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Após o jogo, em entrevista a "TNT Sports", Estêvão, autor do segundo gol dos Blues, analisou o momento que vive na carreira, agradeceu o apoio da torcida e do clube e elogiou Lamine Yamal, principal astro do time catalão.

Artilheiro da Seleção Brasileira na era Ancelotti e um dos jogadores mais adorados pela torcida do Chelsea, Estêvão fez um panorama sobre a fase atual. Autor de um golaço no duelo contra o Barcelona, o atacante exaltou o trabalho que vem feito, e que as coisas estão acontecendo de forma fluida.

— É o melhor momento na minha carreira desde que comecei, então, onde as coisas estão fluindo com muita tranquilidade, estão fluindo muito bem. Com muito trabalho, eu tenho me dedicado muito em casa, nos treinos, para que tudo corra bem. Então, acho que essa é a recompensa de um trabalho de resiliência muito forte — analisou o atacante brasileiro.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O duelo marcou o primeiro encontro entre Estêvão e Lamine Yamal, dois jogadores considerados como as maiores promessas do futebol para os próximos anos. O atacante do Chelsea elogiou o jogador espanhol e desejou sorte a ele.

— O Lamine é um grande jogador. Foi o segundo melhor do mundo, então, não tem o que falar dele.

Espero que ele venha crescendo no futebol dele. Toda a sorte do mundo para ele — declarou Estêvão.

Lamine Yamal em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Ao fim, Estêvão foi perguntado como está a sensação durante este momento de protagonismo, tanto na Seleção, quanto no Chelsea. Mesmo com a boa fase, o brasileiro mantém os pês no chão e diz que não se sente como protagonista e o mais importante é que a equipe vença.

— Eu trabalho muito duro para que as coisas ocorram bem. Então, como eu falei, é um fruto de um trabalho que está ocorrendo desde casa até o campo. Tento treinar bem todos os dias, sair melhor do que entrei. Agradeço muito a Deus por isso, porque só Deus sabe o quanto eu trabalho, o quanto a minha família me apoia e me ajuda. Então, com certeza, não vejo como protagonismo, mas sim como uma boa fase. E creio que importa é que o Chelsea ganhe, como foi hoje — ressaltou o jogador.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Como foi Chelsea x Barcelona?

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, em Stamford Bridge, em Londres (ING). Com gols de Jules Koundé (contra), Estêvão e Liam Delap, os Blues chegaram a 10 pontos e assumiram a quarta posição. O Barcelona, com sete pontos, caiu para o 15º lugar.

O jogo começou movimentado, com dois gols do Chelsea anulados antes da abertura do placar. Mesmo assim, os ingleses mantiveram o controle e marcaram com gol contra de Jules Koundé, após pressão pelo lado esquerdo. A expulsão de Ronald Araújo ainda na primeira etapa ampliou o domínio dos Blues, que ampliaram no segundo tempo com um golaço de Estêvão e, depois, com Delap — validado após revisão do impedimento.

O Chelsea volta a campo no domingo, pela Premier League, contra o Arsenal. O Barcelona atua no sábado, pela La Liga, diante do Alavés.

