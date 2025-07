Astro do Bayer Leverkusen rasga elogios a Jorge Jesus: ‘Sortudo’

Astro do Bayer Leverkusen nas duas últimas temporadas, Grimaldo rasgou elogios ao técnico Jorge Jesus em entrevista exclusiva ao Lance!. O espanhol atuou ao lado do ex-treinador do Flamengo no período em que esteve no Benfica e detalhou o que aprendeu com o Mister.

- Era muito gracioso. Tínhamos muitas conversas. Tive dois anos muito bonitos com ele, aprendi muito, sobretudo taticamente. Defensivamente era um treinador que ajudava muito e tinha ótima relação. Há pouco tempo, falei com ele para dar os parabéns pela chegada ao Al-Nassr. Sou um sortudo de ter tido bons treinadores, entre eles Jorge Jesus.

Questionado sobre a possibilidade de atuar no Brasil em algum momento de sua carreira, Grimaldo elogiou o Brasil e o Rio de Janeiro. No entanto, o atleta está satisfeito com seu momento no Bayer Leverkusen e na seleção espanhola.

- Nunca pensei até hoje. Estou na Europa. Estou muito feliz com os dias que passei aqui. Gostei do Brasil, o Rio é um lugar muito bonito e as condições foram incríveis. Nunca pensei em um futuro no Brasil, mas não sei o que pode acontecer.

Jorge Jesus é o terceiro treinador que mais comandou Grimaldo em jogos de futebol e um dos responsáveis pelo crescimento do espanhol.

