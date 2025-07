Erik ten Hag comenta interesse da Arábia Saudita em destaque do Leverkusen

No Rio de Janeiro para realizar a pré-temporada do Bayer Leverkusen, o técnico Erik ten Hag conversou com a imprensa nesta quinta-feira (17), na véspera do amistoso contra o Flamengo Sub-20. Questionado sobre uma possível saída do volante Granit Xhaka, destaque da equipe alemã, para o Neom SC, da Arábia Saudita.

A "Sky Sports", da Inglaterra, noticiou que Xhaka tinha, até então, um acordo para assinar pelo Neom, clube recém-promovido para a primeira divisão da Arábia Saudita, com salário de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação atual) por ano. Porém, segundo publicação do "New York Times", da última quarta (16), surgiu a possibilidade do Sunderland entrar como concorrente pelo suíço.

Antes de tudo, com certeza, o Granit (Xhaka) é um jogador muito importante para nós, para este clube e para este elenco. Então, nosso principal interesse é mantê-lo. Mas, claro, se houver interesse, temos que conversar com o jogador e entender quais são as ambições dele também. Para nós, está claro que, se houver uma transferência, ela precisa ser uma situação vantajosa para todos

Como temos contrato com o jogador por mais três anos, estamos muito satisfeitos com ele. Temos objetivos ambiciosos para o próximo ano, então só pode haver uma transferência se for boa para todas as partes. Isso ainda precisamos avaliar, mas nosso principal objetivo é, primeiro, mantê-lo

Com o planejamento para fortalecer seu elenco e almejar estabilidade na elite inglesa, o Sunderland está ativo no mercado e já contratou seis jogadores: o zagueiro Reinildo, ex-Atletico de Madrid, os meia Noah Sadiki, do Union St. Gilloise, Enzo Le Fee, que foi adquirido em definitivo junto a Roma, e Habib Diarra, do Strasbourg, além dos pontas Simon Adingra, que pertencia ao Brighton, e Chemsdine Talbi, do Club Brugge.

Alvo do Sunderland e Neom SC, Xhaka em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: AFP)

Com atividades sendo realizadas no Ninho do Urubu, o elenco do Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo Sub-20 nesta sexta-feira, às 14h30, na Gávea. A partida contra o sub-20 do Flamengo, a primeira de Ten Hag no cargo técnico, marca o fim de uma estadia de dez dias de treinamentos na Cidade Maravilhosa, como parte da preparação da equipe para o início da temporada europeia.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Elenco do Bayer Leverkusen durante treinamento no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen de Erik ten Hag retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.

