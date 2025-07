Técnico do Leverkusen, Ten Hag minimiza pressão e diz: ‘Provo vencendo troféus’

No Rio de Janeiro para realizar a pré-temporada do Bayer Leverkusen, o técnico Erik ten Hag conversou com a imprensa nesta quinta-feira (17), na véspera do amistoso contra o Flamengo Sub-20. Novo no comando da equipe, o holandês foi questionado sobre a pressão de assumir um clube que fez história em um período recente.

Contratado para substituir Xabi Alonso, que acertou com o Real Madrid, Erik ten Hag carrega o peso de ser o primeiro treinador a assumir o clube alemão após a histórica trajetória da equipe que conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha em 2023/24 de forma invicta. Contudo, para ele, no futebol de alto nível sempre haverá pressão.

— É sempre uma pressão. É assim no futebol de alto nível. Mas eu sei como é. Assumi o comando no Ajax e os objetivos eram altos. No Manchester United, são ainda maiores. E eu sei como lidar com isso. Provo isso vencendo troféus. Mas, como eu disse, todos estão começando do zero. E temos que começar de novo. Isso é apenas história. Precisamos olhar para frente, e isso significa que precisamos investir —disse Erik ten Hag, em coletiva no Rio de Janeiro, na véspera do amistoso entre o Flamengo sub-20 e o Bayer Leverkusen.

— Eu disse que com o vento de ontem, você não pode velejar hoje. E essa é a verdade. Todos precisam entender isso. E temos que trabalhar muito duro todos os dias. Você tem que dar o seu melhor. Com a mentalidade de que "bom" não é bom o suficiente. Precisamos fazer melhor. E então queremos construir um novo time. Precisamos construir uma nova era. Acredito firmemente que isso é possível — finalizou.

Erik ten Hag, técnico do Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O técnico holandês Erik ten Hag, de 55 anos, estava sem clube desde que foi demitido do Manchester United em outubro de 2024. Ele comandou os Red Devils por duas temporadas completas (2022/23 e 2023/24) e chegou a ter seu contrato renovado após conquistar a Copa da Inglaterra.

No entanto, acabou dispensado no início da temporada 2024/25, após um início decepcionante — o United somou apenas 11 pontos nas nove primeiras rodadas da Premier League. O último jogo de Ten Hag no comando da equipe foi a derrota por 2 a 1 para o West Ham, em 27 de outubro de 2024.

➡️Quem é Erik ten Hag, novo técnico do Bayer Leverkusen, que jogará com o sub-20 do Flamengo

Com atividades sendo realizadas no Ninho do Urubu, o elenco do Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo Sub-20 nesta sexta-feira, às 14h30, na Gávea. A partida contra o sub-20 do Flamengo, a primeira de Ten Hag no cargo técnico, marca o fim de uma estadia de dez dias de treinamentos na Cidade Maravilhosa, como parte da preparação da equipe para o início da temporada europeia.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Elenco do Bayer Leverkusen durante treinamento no Ninho do Urubu (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.

