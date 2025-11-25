'Me sinto envergonhado': Guardiola se desculpa com cinegrafista

Guardiola se irritou durante conversa com Bruno Guimarães, que foi filmada

Pep Guardiola falou sobre incidente com cinegrafista após derrota para o Newcastle

Pep Guardiola concedeu coletiva na última segunda-feira (24), prévia a derrota para o Bayer Leverkusen na Champions League, e falou sobre uma situação inusitada, ocorrida no último final de semana. Após perder para o Newcastle, o treinador do Manchester City atacou o cinegrafista que gravava sua discussão com Bruno Guimarães.

Após o ocorrido em Newcastle 2 x 1 Manchester City, Pep Guardiola fez questão de reconhecer o erro e se desculpar publicamente com o cinegrafista:

"Me sinto envergonhado e constrangido ao ver isso. Não gosto. Peço desculpas ao cinegrafista. Sou quem eu sou. Mesmo com mil jogos no currículo, não sou uma pessoa perfeita e cometo erros. Só defendo o meu time e o meu clube", afirmou o treinador do Manchester City.

Pep Guardiola falou sobre o ocorrido após derrota para o Newcastle e se desculpou com cinegrafista (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Bruno Guimarães foi o 'pivô' da situação

O gatilho para o 'ataque' de Pep Guardiola ao cinegrafista da Premier League foi uma conversa pós-jogo com o brasileiro Bruno Guimarães. O profissional flagrava a discussão dos dois, gerando irritação do treinador do City, que chegou a mexer em seus fones.

"Conheço o Guimarães faz muitos anos, sempre falamos depois dos jogos. Sou um tipo apaixonado e gosto de falar e gesticular", revelou Guardiola sobre Bruno Guimarães.

A derrota fez o Manchester City se distanciar do líder Arsenal, que está com 29 pontos, e descer para a terceira posição. Agora a amplitude para de pontuação para os Gunners é de sete pontos. Já na Champions League, com o revés para o Leverkusen, os Citizens caíram para a sexta colocação.

