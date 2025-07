Xhaka comunica ao Bayer Leverkusen desejo de jogar na Premier League

Segundo o The Athletic, Granit Xhaka informou ao Bayer Leverkusen que deseja se transferir exclusivamente para o Sunderland, clube com o qual já tem um acordo verbal. O meio-campista suíço de 32 anos pediu à equipe alemã que acelere a negociação, enquanto as conversas entre os clubes seguem em andamento. Perguntado pelo Lance!, o jogador despistou.

Com contrato até 2028 com os alemães, Xhaka tem o desejo de sair desde o início da temporada. O Bayer Leverkusen já teve baixas importantes no ano, inclusive a do treinador Xabi Alonso.

A possível chegada de Xhaka marcaria mais uma contratação de peso do Sunderland após o acesso à Premier League, e seria também mais uma importante saída no Leverkusen, que já perdeu os jogadores Florian Wirtz e Jeremie Frimpong nesta janela.

Xhaka já jogou na Premier League, pelo Arsenal. O suíço passou sete anos no clube londrino e somando 297 jogos, conquistando a FA Cup nas temporadas 2016/17 e 2019/20. O Sunderland, interessado no jogador, acabou de subir à Premier League após vencer o Sheffield Wednesday no jogo decisivo dos playoffs da Championship.

Xhaka foi perguntado pelo Lance! sobre a possível saída

Após a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Flamengo em partida amistosa, o volante Granit Xhaka, do Bayer Leverkusen, comentou a respeito do interesse de outros clubes na sua contratação.

— Passei dois anos muito bons aqui. Não quero comentar todos os rumores e todas essas coisas porque ainda sou um jogador do Leverkusen. O que acontecerá no futuro ninguém sabe, mas no momento não tenho nada a dizer.

O suíço de 32 anos chegou ao Leverkusen em 2023 e soma 99 partidas com o clube alemão. Além de ter sido campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

