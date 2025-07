Após a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Flamengo, em amistoso realizado na última sexta-feira (18), no Rio de Janeiro, alguns jogadores do Bayer Leverkusen conversaram com a imprensa brasileira e internacional. Em entrevista ao Lance!, o espanhol Alejandro Grimaldo — de forma exclusiva — e o suíço Granit Xhaka comentaram sobre a chegada do técnico Erik ten Hag e a preparação para a temporada 2025/26.

Confira a fala dos jogadores sobre Erik ten Hag

Ambos os atletas foram diretos ao falar sobre o novo comandante, destacando as ideias que o treinador holandês tem implementado e o ritmo da pré-temporada.

Alejandro Grimaldo

— Acabamos de começar a pré-temporada, estamos a aprender as ideias do mister. E como eu falei, a pré-temporada, temos que começar a preparar fisicamente, a preparar as novas ideias do mister e a seguir para frente — declarou Grimaldo.

Em entrevista exclusiva ao <strong>Lance!</strong>, Alejandro Grimaldo falou sobre a chegada do técnico Erik ten Hag ao Bayer Leverkusen, e a temporada que se aproxima (Foto: Gabriel Bergone/Lance!)

Granit Xhaka

— Estou com ele há cerca de quatro ou cinco dias. Estamos treinando com muita intensidade, ele tem boas ideias, tem muita experiência. É a pré-temporada, precisamos começar a ficar em forma primeiro, mas acho que estamos em um bom caminho — disse Xhaka.

Anteriormente, Xhaka também comentou a respeito dos rumores de uma possível saída do Leverkusen.

Em entrevista ao <strong>Lance!</strong> Granit Xhaka abordou a chegada do técnico Erik ten Hag ao Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Lance!)

Saída de jogadores e a nova temporada

Grimaldo também foi questionado sobre o novo momento do Leverkusen, que entra em uma fase de reformulação após a saída de peças importantes como Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. Ele demonstrou confiança no planejamento do clube para manter a competitividade.

— São grandes jogadores (Wirtz e Frimpong), muito importantes, mas o Leverkusen está trazendo nomes de qualidade. Precisamos continuar formando um elenco forte porque queremos estar no topo, brigar com o Bayern de Munique. Ainda é cedo, o mercado está aberto e mais jogadores ainda devem chegar — completou o lateral esquerdo espanhol.

Florian Wirtz foi anunciado pelo Liverpool após ser contratado por cerca de 125 milhões de euros (Foto: Reprodução)

