União Brasil e Alemanha: diretorias de Flamengo e Bayer Leverkusen se encontram no Rio

Após amistoso entre Flamengo (com time sub-20) e Bayer Leverkusen, que contou com a vitória brasileira por 5 a 1 na Gávea, os dirigentes se reuniram neste domingo (20), antes do FlaxFlu no Maracanã. O encontro entre as diretorias aconteceu na Zona Sul do Rio. A reunião é mais uma ação que fortalece a parceria entre os clubes.

Luiz Eduardo Baptista (BAP) e Flávio Willeman, presidente e vice-presidente, respectivamente, do Flamengo, estiveram presentes representando o Flamengo. Pelo lado do Bayer, Fernando Carro, CEO, e Simon Rolfes, diretor esportivo, os dois principais nomes administrativos do clube alemão, também participaram.

- Na tarde deste último domingo (20), diretores de Flamengo e Bayer Leverkusen se reuniram em um almoço. Pelo Flamengo estiveram presentes o presidente Luiz Eduardo Baptista, o vice-presidente Flávio Willeman, o vice-presidente de relações externas Carlos Peixoto e o gerente de relações institucionais Dekko Roisman. Representando o Bayer participaram o CEO Fernando Carro, o diretor de comunicação Holger Tromp, o diretor esportivo Simon Rolfes e o diretor de marketing e inovação Markus Breglec - publicou o perfil oficial do Flamengo nas redes sociais.

Delegação do Bayer foi ao Maracanã assistir ao clássico

A delegação do Bayer Leverkusen esteve no Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense. No telão do estádio, imagens da pré-temporada do time alemão, que vem utilizando as instalações rubro-negras, foram mostradas aos torcedores. Posteriormente, a câmera do estádio gravou os jogadores em um dos camarotes. Eles acenaram para o público.

Granit Xhaka no Maracanã para a partida do Flamengo contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

