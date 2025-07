Técnico do Bayer enaltece time sub-20 do Flamengo antes de amistoso no Rio; veja detalhes

Em pré-temporada no Brasil, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, fará um amistoso contra o Flamengo Sub-20 na tarde desta sexta-feira (18). O jogo será na Gávea, no Rio de Janeiro, às 14h30 (de Brasília). O técnico Erik ten Hag, que terá o seu primeiro teste no comando da equipe alemã, enalteceu a qualidade do time rubro-negro, atual campeão da Libertadores da categoria e que, em agosto, enfrentará o Barcelona pelo Mundial de Clubes.

- É o primeiro teste para nós. O time sub-20 do Flamengo estará em melhor forma física. Eles estão no meio da temporada e nós estamos apenas começando a preparação. Eles têm bons jogadores, então é um grande desafio para nós em nosso primeiro jogo de pré-temporada - disse o treinador.

Jogadores do Bayer Leverkusen durante treino no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nos últimos dias, o elenco do Bayer Leverkusen realizou treinamentos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. O amistoso é mais um retrato da boa relação entre o clube brasileiro e o alemão.

Flamengo terá reforços do profissional para o jogo

Quatro atletas do elenco profissional do Flamengo participarão do amistoso contra o Bayer Leverkusen. São eles: o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral-esquerdo Matías Viña e o meia-atacante Matheus Gonçalves.

Erik ten Hag ansioso por ida ao Maracanã para assistir jogo do Flamengo

Após o amistoso contra o time de juniores do Flamengo, o treinador holandês irá ao Maracanã. No domingo, ele assistirá, ao lado dos jogadores do Bayer, o clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão. Durante a entrevista, ele enalteceu o grande palco do futebol mundial.

- O Maracanã é muito famoso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Estamos ansiosos por um grande jogo, uma ótima atmosfera e uma grande batalha entre dois times muito próximos. É um grande prazer assistir a este clássico neste estádio - afirmou.

