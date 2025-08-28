Algoz do Manchester United desabafa após Copa da Liga: ‘Estou meio irritado’
Herói da classificação admitiu time de infância em entrevista pós-jogo
A grande história do futebol internacional na quarta-feira (27) foi a classificação do Grimsby Town, equipe da quarta divisão, sobre o Manchester United nos pênaltis, pela segunda fase da Copa da Liga. O resultado, que gerou euforia entre os poucos torcedores do modesto clube, contrastou com a frustração da imensa torcida dos Red Devils. Um dos afetados foi justamente o herói do jogo: o goleiro Christy Pym.
Responsável por defender a cobrança de Matheus Cunha e por acompanhar a última tentativa de Bryan Mbeumo acertar a trave, Pym revelou, após a partida, ser torcedor do Manchester United — justamente o clube que ajudou a eliminar. Apesar da atuação decisiva, o arqueiro demonstrou irritação com o atual momento do time do coração.
— Sou torcedor do Manchester United, então também estou meio irritado — afirmou, em tom bem-humorado, ao conversar com a repórter presente no Blundell Park, estádio com capacidade para 8,5 mil torcedores. Veja a entrevista completa do goleiro:
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O Grimsby saiu na frente aos 21', quando Burns recuperou a bola no meio-campo e cruzou para Charles Vernam dominar e finalizar com precisão. Nove minutos depois, o time da casa ampliou a vantagem em cobrança de escanteio curto. Vernam cruzou, Onana falhou na saída do gol e, no rebote, Warren empurrou para as redes: 2 a 0.
2️⃣ Segundo tempo
O United reagiu no segundo tempo, após as entradas de Mbeumo, Bruno Fernandes e De Ligt. Aos 34', o camaronês descontou com um belo chute de fora da área. Nos minutos finais, Maguire empatou a partida de cabeça, em escanteio cobrado por Mount.
🥅 Pênaltis
Onana chegou a defender a cobrança de Oduor; porém, Matheus Cunha desperdiçou a chance da classificação ao parar em Pym. A disputa seguiu até as alternadas, com todos os jogadores — incluindo os goleiros — convertendo suas cobranças. Na segunda série, Mbeumo acertou o travessão, confirmando a surpreendente classificação do Grimsby.
