Clube alemão vende naming rights do estádio; confira

Mais um clube em busca de recursos financeiros para avançar estruturalmente e mudar de nível competitivo: o tradicional Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, acertou a venda dos naming rights de seu estádio, o Borussia-Park. Agora, a equipe vai mandar seus jogos no ista-Borussia-Park. O acordo estende uma parceria já existente entre a empresa e a instituição esportiva e o contrato é válido por cinco temporadas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Oficialmente, a mudança vai se dar a partir da próxima temporada, e o final do atual contrato está marcado para 2030-2031. O estádio foi construído em 2004 e é a primeira vez que o clube vende os naming rights. A cidade de Mönchengladbach fica no oeste da Alemanha.

- Estamos incrivelmente orgulhosos de nos tornarmos parceiros de nome do estádio de um clube tão repleto de tradição como o Borussia. Compartilhamos os mesmos valores de inovação, responsabilidade e o desejo de promover mudanças. Esta parceria é algo pelo qual somos incrivelmente apaixonado - destacou o CEO da ista, Hagen Lessing.

continua após a publicidade

A empresa que adquiriu os naming rights do estádio é especializada em serviços de energia e ações relacionadas à sustentabilidade. Stefan Stegemann, CEO do Borussia Mönchengladbach, celebrou a extensão da parceria.

- Estamos muito satisfeitos por ter encontrado na ista um parceiro que não está aqui apenas para mudar o nome do nosso estádio, mas, sim, para proporcionar grandes melhorias tanto aos outros edifícios no local quanto ao próprio estádio. A tecnologia inovadora de construção deles agregará grande valor ao clube - acredita.

continua após a publicidade

A equipe alemã está em 12º lugar na atual temporada da Bundesliga. Com 12 pontos, está distante de uma vaga em competições europeias, mas também guarda distância razoavelmente segura para a zona de rebaixamento. Já se foram 11 rodadas desta edição do campeonato.