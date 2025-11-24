Denílson não foge e aponta o campeão do Brasileirão e da Libertadores

Flamengo e Palmeiras vivem sequência decisiva na temporada de 2025. Ambas as equipes disputam nesta semana os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Diante do cenário, o ex-jogador Denílson não ficou em cima do muro e apontou o campeão das duas competições.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras distribui presentes para torcedores após festa na Academia de Futebol

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista afirmou que a vantagem de quatro pontos no Brasileirão irá assegurar o título para o Flamengo. Ao analisar a final da Libertadores, Denílson declarou que a equipe de Filipe Luís entra como favorita, mas quem irá vencer será o Palmeiras.

— O Campeonato Brasileiro já foi. Mas fica a briga entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores. No Brasileirão, são quatro pontos de diferença. Não podia ter deixado chegar a esse nível. O jogo contra o Santos, que briga pelo rebaixamento, não se pode perder uma partida como essa na reta final — iniciou o ex-jogador antes de completar.

continua após a publicidade

— Foi culpa do Palmeiras. Como o Abel gosta de falar sobre eficiência, foi isso que faltou nos últimos jogos da equipe. São cinco horas se que o ataque marque um gol no Campeonato Brasileiro... Para a Libertadores, o Flamengo é favorito. Mas quem vai ganhar é o Palmeiras — concluiu.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Brasileirão e Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

continua após a publicidade

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

No final de semana, as duas equipes entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.