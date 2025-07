Após a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Flamengo em amistoso realizado no Rio de Janeiro, o técnico do Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, foi questionado sobre a nova fase da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao Lance!, o holandês falou sobre dois jogadores que já treinou: Antony e Casemiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Ambos (Casemiro e Antony) são jogadores muito valiosos, ambos têm as qualidades necessárias para jogar na Seleção e provarão isso no futuro, e eles ainda são ambiciosos, então fizeram isso no passado e podem fazer no futuro também — disse o treinador do Leverkusen.

Antony foi comandado por ten Hag tanto no Ajax quanto no Manchester United, enquanto Casemiro atuou sob as ordens do treinador apenas durante sua passagem pelos Red Devils. Ambos foram contratados na primeira temporada do técnico à frente do clube inglês.

continua após a publicidade

Com o técnico holandês, Antony acumula 166 partidas, 34 gols e 25 assistências. Já Casemiro soma 95 jogos, 13 gols e nove assistências. Juntos, conquistaram a Copa da Liga Inglesa em 2022/23 e a Copa da Inglaterra em 2023/24. Além disso, Antony ainda venceu dois Campeonatos Holandeses e uma Copa da Holanda durante sua passagem pelo Ajax sob o comando de ten Hag — responsável por lançá-lo no futebol europeu.

➡️Adversário do Flamengo, Xhaka comenta sobre interesse da Arábia Saudita

Suposto interesse do Bayer Leverkusen por Antony

Durante a coletiva de imprensa pré-amistoso, realizada em 17 de julho, o treinador foi questionado sobre um possível reencontro com Antony, agora no Leverkusen. Ten Hag elogiou o atacante, mas afastou qualquer especulação sobre uma futura contratação do brasileiro.

continua após a publicidade

— Ele (Antony) tem muita qualidade e perfil. Eu o comprei duas vezes, primeiro para o Ajax e depois para o Manchester United. Ele sempre foi como um filho para mim, e ainda é. Ele é um incrível jogador com muitas competências. Mas, você sempre tem que olhar para a sua equipe atual e o que é necessário. Neste momento, não temos interesse nele, mas veremos o que vai acontecer no futuro — disse ten Hag.

Erik ten Hag falou sobre a importância que Antony pode ter para Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

Retorno de Casemiro para a Seleção Brasileira

Casemiro, por sua vez, voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira na última data Fifa, em junho, sendo titular nas partidas contra Equador e Paraguai. Escolhido por Ancelotti, o volante celebrou o retorno à lista de convocados, agora sob o comando de um treinador com quem teve grande sucesso no Real Madrid.

— É uma alegria imensa voltar bem, ter a sensação de ser escolhido pelo treinador. É importante a sensação. Muito feliz. É emocionante voltar, estar de volta, vestir essa camiseta onde todo jogador sonha estar, então fico muito feliz, fico muito feliz de estar de volta — comemorou Casemiro.

O jogador do United não era convocado desde outubro de 2023, ainda durante a gestão de Fernando Diniz, quando o Brasil foi derrotado por 2 a 0 pelo Uruguai, no Estádio Centenário.

Casemiro foi destacado por Erik ten Hag como um peça importante para Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.