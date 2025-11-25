Nove partidas iniciaram a quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, nesta terça-feira (26). O principal destaque do dia foi a grande vitória do Chelsea sobre o Barcelona, por 3 a 0, com golaço de Estêvão. Outro resultado relevante foi a surpreendente vitória do Bayer Leverkusen, fora de casa, contra o Manchester City.

Champions League - terça-feira (25)

Chelsea 3x0 Barcelona

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, em Stamford Bridge, em Londres (ING). Com gols de Jules Koundé (contra), Estêvão e Liam Delap, os Blues chegaram a 10 pontos e assumiram a quarta posição. O Barcelona, com sete pontos, caiu para o 15º lugar.

O jogo começou movimentado, com dois gols do Chelsea anulados antes da abertura do placar. Mesmo assim, os ingleses mantiveram o controle e marcaram com gol contra de Jules Koundé, após pressão pelo lado esquerdo. A expulsão de Ronald Araújo ainda na primeira etapa ampliou o domínio dos Blues, que ampliaram no segundo tempo com um golaço de Estêvão e, depois, com Delap — validado após revisão do impedimento.

O Chelsea volta a campo no domingo, pela Premier League, contra o Arsenal. O Barcelona atua no sábado, pela La Liga, diante do Alavés.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Manchester City 0x2 Bayer Leverkusen

O Manchester City foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola sofreu sua primeira perda na competição, em noite na qual os alemães marcaram com Grimaldo e Patrik Schick e conseguiram controlar o ritmo mesmo atuando fora de casa. Com o resultado, o City deixa o grupo de invictos, que ainda conta com Inter, Arsenal e Bayern.

O Leverkusen mostrou eficiência e equilíbrio ao longo do confronto, registrando 45% de posse e convertendo as chances que criou. A derrota do City também passa pela escalação alternativa utilizada por Guardiola, que iniciou o jogo com jogadores menos habituais no time titular, como Trafford, Oscar Bobb, Aït-Nouri e Khusanov. As entradas de Doku, Foden, Haaland e Cherki no segundo tempo não foram suficientes para alterar o panorama.

Em reconstrução sob Erik ten Hag, o Leverkusen conquistou uma vitória de peso e agora soma dois triunfos na Champions, entrando de vez na zona de classificação aos playoffs. A equipe ocupa a terceira posição no Campeonato Alemão e ficou a um ponto do grupo das oito melhores campanhas do torneio continental.

Jogadores do Manchester City e Bayer Leverkusen disputando a bola na Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Outros resultados

Ajax 0x2 Benfica Galatasaray 0x1 Union Saint-Gilloise Bodo/Glint 2x3 Juventus Napoli 2x0 Qarabag Olympique de Marselha 2x1 Newcastle Borussia Dortmund 4x0 Villarreal Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao

Jogos de quarta-feira (26) da Champions League

Pafos x Monaco - 14h45 Copenhague x Kairat - 14h45 Olympiacos x Real Madrid - 17h Sporting x Club Brugge -17h Frankfurt x Atalanta - 17h Liverpool x PSV - 17h Atlético de Madrid x Inter de Milão - 17h Arsenal x Bayern de Munique - 17h PSG x Tottenham - 17h

