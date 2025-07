Em pré-temporada no Brasil, o Lance! fez entrevista exclusiva com Nathan Tella, astro do Bayer Leverkusen. O jogador conversou sobre o seu tempo em terras tupiniquins e revelou grande admiração por Neymar. Na concepção do atacante, o ex-Barcelona faz parte de seu top-3 dos jogadores preferidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nathan Tella afirmou ser grande entusiasta de Neymar. O nigeriano conversou com o Lance! com exclusividade e falou que caso pudesse escolher um jogador dos sonhos para atuar ao lado, seria o astro brasileiro. Tella afirmou que os jogadores do Santos são pessoas de sorte, por poder jogar com o craque da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

- Se eu pudesse escolher um, seria Neymar. Infelizmente ele vai se aposentar logo. O Neymar, para mim, eu o vi crescendo e o via como um dos melhores. Para mim, e quando você fala dos três melhores jogadores, para mim, ele está entre os três primeiros. Então, sabe, acho que ter a oportunidade de jogar com o Neymar seria legal, e os meninos do Santos têm sorte - afirmou o atacante.

- Se eu for jogar no Brasil, será perto da aposentadoria. Até lá o Neymar já terá se aposentado. Então, não atuaria tão cedo no Brasil - completou Nathan Tella, quando perguntado sobre se atuaria no Brasil, ao lado de Neymar.

continua após a publicidade

➡️Grimaldo não descarta mudança para o Barcelona: ‘Veremos’

➡️Após goleada do Flamengo sub-20, astro afirma: ‘Não fiquei surpreso’

Nathan Tella em ação pelo Bayer Leverkusen pela Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)

Nathan Tella também conversou sobre o tempo passado no Brasil

O jogador do Bayer Leverkusen também falou da pré-temporada no Brasil, dizendo que foi legal ir à praia de Copacabana, um lugar que sempre viu em filmes. Para além, Nathan Tella também revelou que foi a um jogo do Flamengo e ficou impressionado com os torcedores rubro-negros.

- O tempo aqui tem sido bom. Fomos ao Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas do mundo e, sabe, ir lá foi uma experiência muito legal de se ver. Fomos à Praia de Copacabana. É algo que sempre vejo nos filmes, mas nunca tinha visto na vida real. Então foi legal. Fomos também a um jogo para entender a história, a rivalidade, a paixão que os torcedores brasileiros, os torcedores do Flamengo, tem neste jogo. Foi uma experiência legal. A experiência e a mudança cultural foi agradável - disse Nathan Tella.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.