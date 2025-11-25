menu hamburguer
Liverpool mira dupla portuguesa como alternativas para 2026

Reds encontram dificuldades com zagueiro da Premier League e exploram mercado

Gabriel Mota
Dia 25/11/2025
20:17
Football: International friendly: Portugal v Croatia
imagem cameraGonçalo Inácio é titular da seleção portuguesa e alvo do Liverpool (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Liverpool busca novo zagueiro para a próxima temporada.
Prioridade era Marc Guéhi, mas alternativas surgiram.
Os alvos principais agora são António Silva e Gonçalo Inácio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Liverpool busca a contratação de um novo zagueiro para a próxima temporada e tinha Marc Guéhi, do Crystal Palace, como alvo prioritário. Porém, as tratativas se complicaram e novas alternativas surgiram, principalmente dois portugueses: Gonçalo Inácio, do Sporting, e António Silva, do Benfica.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o portal "CoughtOffside", António Silva é muito apreciado por Arne Slot e deve ser negociado pelo Benfica na próxima janela de transferências. O zagueiro, que é alvo do Liverpool, possui contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 622,6 milhões na cotação atual). Assim como Guéhi, António é destro e tem a saída de bola como um de seus pontos fortes, assim como a defesa da área.

Gonçalo Inácio, titular do Sporting e da seleção de Portugal, é a outra opção do Liverpool. O zagueiro possui vínculo até junho de 2027 e está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 280,2 milhões). Diferentemente de Guéhi e António Silva, Inácio é canhoto, característica ausente nas opções de zaga dos Reds.

António Silva é uma das opções para o Liverpool (Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire)
Lista de opções possui mais seis nomes

Além de António Silva e Gonçalo Inácio, o Liverpool e Arne Slot elencaram outras seis opções para a próxima janela de transferências do próximo verão. O perfil está claro, independentemente do pé dominante: a capacidade técnica na saída de bola. Confira a lista:

  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Joel Ordónez (Club Brugge)
  • Dayot Upamecano (Bayern Munique)
  • Alessandro Bastoni (Inter Milão)
  • Sven Botman (Newcastle)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)

