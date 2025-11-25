Liverpool mira dupla portuguesa como alternativas para 2026
Reds encontram dificuldades com zagueiro da Premier League e exploram mercado
O Liverpool busca a contratação de um novo zagueiro para a próxima temporada e tinha Marc Guéhi, do Crystal Palace, como alvo prioritário. Porém, as tratativas se complicaram e novas alternativas surgiram, principalmente dois portugueses: Gonçalo Inácio, do Sporting, e António Silva, do Benfica.
De acordo com o portal "CoughtOffside", António Silva é muito apreciado por Arne Slot e deve ser negociado pelo Benfica na próxima janela de transferências. O zagueiro, que é alvo do Liverpool, possui contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 622,6 milhões na cotação atual). Assim como Guéhi, António é destro e tem a saída de bola como um de seus pontos fortes, assim como a defesa da área.
Gonçalo Inácio, titular do Sporting e da seleção de Portugal, é a outra opção do Liverpool. O zagueiro possui vínculo até junho de 2027 e está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 280,2 milhões). Diferentemente de Guéhi e António Silva, Inácio é canhoto, característica ausente nas opções de zaga dos Reds.
Lista de opções possui mais seis nomes
Além de António Silva e Gonçalo Inácio, o Liverpool e Arne Slot elencaram outras seis opções para a próxima janela de transferências do próximo verão. O perfil está claro, independentemente do pé dominante: a capacidade técnica na saída de bola. Confira a lista:
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Joel Ordónez (Club Brugge)
- Dayot Upamecano (Bayern Munique)
- Alessandro Bastoni (Inter Milão)
- Sven Botman (Newcastle)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
