O Bayer Leverkusen é o primeiro alemão a fazer uma pré-temporada no Brasil. Nesta quarta-feira (16), o time realizou o segundo treino no CT do Flamengo visando a partida contra a equipe sub-20 do rubro-negro que acontece nesta sexta-feira (18). Arthur, lateral-direito do Bayer Leverkusen com passagem pela base do Fla, falou com a equipe do Lance! após o treino e revelou dificuldades com a adaptação ao país europeu.

Assim como Yan Couto, brasileiro do Borussia Dortmund, que recentemente afirmou que a adaptação na Alemanha é muito difícil, Arthur revelou que passou por situações complicadas em solo europeu após sua chegada. Para ele, a família foi fundamental no apoio emocional.

— É uma adaptação um pouco difícil, e para mim foi um pouco mais difícil porque no meu primeiro ano eu tive uma lesão grande, eu fiquei sete meses fora. E com certeza estar dentro de campo ajuda com que a gente se solte mais, com que a gente se entrose mais com o pessoal do grupo e do staff do lado de fora também. Mas a minha família estava lá nesse momento difícil, e com certeza eles foram um pilar muito importante para que eu aguentasse toda a pressão psicológica externa em mim também, por conta da lesão, superar isso e adaptar o mais rápido possível lá na Alemanha — falou Arthur ao Lance!.

Na segunda metade de 2023, Arthur sofreu com duas lesões iguais no tendão da coxa esquerda que o deixaram de fora dos gramados por sete meses. O brasileiro pouco vicenciou dentro de campo a temporada mágica do Bayer Leverkusen sob o comando de Xabi Alonso, na qual os alemães foram campeões invictos da Bundesliga e conquistaram a Copa da Alemanha.

A experiência internacional de Arthur o credencia para sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira, como já foi chamado em uma oportunidade. O lateral falou sobre Ancelotti e a vontade de defender a Amarelinha.

— Essa chama nunca se apagou, é um sonho poder bater lá de volta. O Ancelotti, a gente sabe que ele é um treinador muito criterioso, tem uma grande experiência com jogadores jovens e brasileiros também, que ele trabalha bastante. E ter ele lá, lógico, é sobre agregar a gente, e eu espero, vou trabalhar fundo para quem sabe estar lá de volta — afirmou.

Com passagem na categoria de base do Flamengo entre 2019 e 2020, Arthur voltou ao ninho do Urubu para treinar pela primeira vez desde a saída do rubro-negro. Desta vez, pelo Bayer Leverkusen.

— Bom, é um pouco engraçado estar de volta aqui, eu passei uma parte da minha vida aqui que me ajudou muito, cresci como atleta, como pessoa. É uma sensação estranha, mas é uma sensação boa de poder retornar aos princípios aqui, onde eu pude dar passos importantes na minha vida. E para mim também é muito importante poder fazer essa pré-temporada aqui, ter a minha família aqui, ter a oportunidade de receber o pessoal do clube aqui no Brasil, isso é muito importante para mim e com certeza é um impulso para começar com o pé direito essa pré-temporada — comentou o brasileiro.

Bayer Leverkusen no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro (Foto: Pedro Cardoso/Lance!)

Confira a agenda do Bayer Leverkusen no Brasil

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã : Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

