Durante o Alma Festival, no Riocentro, o Bayer Leverkusen — que está em pré-temporada no Rio de Janeiro — presenteou personalidades brasileiras com a camisa oficial do clube. Entre os homenageados estavam o tetracampeão Romário e o artista L7NNON, que prestigiaram o evento e tiveram acesso exclusivo aos bastidores da equipe alemã.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Romário foi presenteado com uma camisa do Bayer Leverkusen durante o Alma Festival, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Como foi o amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen

O Flamengo sub-20 aplicou uma goleada de 5 a 1 no Bayer Leverkusen, da Alemanha, em amistoso disputado nesta sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. O duelo serviu como parte da preparação de pré-temporada da equipe europeia, que está no Brasil. Os gols rubro-negros foram marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

Programação do Bayer Leverkusen no Brasil

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.