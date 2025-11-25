Veja golaço de Estêvão em vitória do Chelsea sobre o Barcelona, na Champions
Brasileiro marcou o segundo gol da vitória dos Blues
O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING), os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão. Aos dez minutos da segunda etapa, o atacante brasileiro marcou o segundo do time londrino em gol que explodiu o estádio.
Como foi o gol?
Com o placar em 1 a 0 para o Chelsea, Andrey Santos interceptou o passe de Frenkie de Jong e rolou para Reece James. Na sequência, o jogador inglês passou para Estêvão, que partiu em velocidade para cima de Pau Cubarsí. O brasileiro driblou o defensor e finalizou com força e precisão para marcar um golaço em Stamford Bridge e abrir 2 a 0.
Veja o golaço de Estêvão
Como foi Chelsea x Barcelona?
Logo nos primeiros minutos, o Chelsea abriu o placar com Enzo Fernández, após cobrança de escanteio curto. Porém, o gol foi anulado por toque na mão de Wesley Fofana, jogador que deu o passe ao meia argentino. Na sequência, o Barcelona respondeu roubando a bola no campo de ataque e tendo chance clara com Ferran Torres, mas o atacante finalizou para fora.
Com o decorrer do jogo, o Barcelona teve mais a posse de bola, com o Chelsea tentando sair em velocidade. Em um desses contra-ataques, os Blues tiveram uma falta ao seu favor. Na cobrança de Estêvão, Enzo Fernández apareceu na segunda trave e marcou o gol. Porém, novamente anulado por impedimento de Trevoh Chalobah, que participou da jogada antes.
Mesmo com o segundo gol anulado, os Blues não se abateram e começaram a ocupar o campo de ataque e teve chance com Pedro Neto, que foi para fora. Aos 27, em cobrança curta de escanteio, Marc Cucurella cruzou rasteiro e Pedro Neto completou de letra, mas Ferran Torres travou. Porém, Jules Koundé atrapalhou o atacante e, em bate-rebate, marcou contra. 1 a 0 para o Chelsea. Os Blues seguiram superior e ainda viram Ronald Araújo ser expulso antes do fim da primeira etapa.
No retorno do intervalo, o Chelsea seguiu melhor e marcou o segundo com Andrey Santos, mas o gol foi anulado por impedimento de Alejandro Garnacho no passe anterior. Sem se abalar, os Blues voltaram ao ataque com Estêvão, que partiu em velocidade, driblou Pau Cubarsí e finalizou com força e precisão para marcar um golaço no Stamford Bridge e ampliar a vantagem para 2 a 0.
Dominante na partida, o Chelsea voltou ao ataque e marcou o terceiro com Liam Delap. O lance chegou a ser anulado de primeira, por impedimento de Enzo Fernández, mas com o uso da tecnologia do semiautomático, o gol foi validado. Com 3 a 0 no placar, a equipe londrina manteve a posse e assegurou a terceira vitória na competição europeia.
O que vem por aí?
O Chelsea volta aos gramados no domingo (30), pela 13ª rodada da Premier League, quando encara o líder Arsenal, em clássico londrino. Já o Barcelona joga no sábado (29), pela 14ª rodada de La Liga, contra o Alavés.
