Em entrevista exclusiva ao Lance!, o astro do Bayer Leverkusen, Nathan Tella, diz não ter ficado surpreso com o nível futebolístico praticado pelos brasileiros. Para o atacante, tanto a equipe sub-20 do Flamengo, quanto os times que participaram do Mundial de Clubes, serviam como uma ilustração de como o Brasil tem um dos melhores níveis futebolísticos do mundo.

O jogador nigeriano conversou com o Lance!, e ao ser perguntado se o nível futebolístico brasileiro o surpreendeu, Nathan Tella respondeu de forma súbita que não. Na verdade, o atacante já esperava grande dificuldades, já que para o jogador, historicamente, o Brasil tem sido uma fábrica de grandes jogadores.

- O nível não me surpreendeu. O Brasil é um dos melhores países no futebol. Em seleções nacionais, eles ganharam o maior número de Copas do Mundo. Pela história você pode ver que eles sempre têm bons jogadores surgindo. Quando jogamos contra o time sub-20 do Flamengo, nós, como o time principal, esperávamos estar ganhando, apesar de ter muito dos nossos jovens jogadores jogando. Mas o time sub-20 era realmente muito, muito bom. Eu não fiquei surpreso. Fiquei muito impressionado - afirmou Tella.

Nathan Tella em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Instagram)

Nathan Tella despistou sobre onde o Flamengo terminaria no Campeonato Alemão

Na pré-temporada, o Bayer Leverkusen levou uma goleada de 5 a 1 do time sub-20 do Flamengo. A equipe alemã jogava com jogadores jovens, mas muitos de seus medalhões estavam entre os 11 principais. Entretanto, na segunda etapa da partida, assim como Nathan Tella, muitos outros astros, como Xhaka, Grimaldo, Schick, entraram em campo, o que não se provou suficiente para reverter o elástico placar.

Nathan Tella pôde ver de perto a intensidade de um clube brasileiro. Além do destaque no Mundial de Clubes, uma equipe sub-20 foi capaz de golear o Bayer Leverkusen. Sabendo disso, o jogador foi perguntado em que posição o time principal do Flamengo terminaria no Campeonato Alemão. O atacante, no entanto, não soube responder, pois enfrentou apenas os jogadores da base.

- Essa é uma pergunta difícil. É complicado porque não consigo falar muito sobre o time principal, já que assisti apenas a um jogo, e foi um jogo muito importante. Então, preciso assisti-los mais para poder te dar uma resposta - disse o nigeriano do Bayer Leverkusen.

