A pré-temporada do Bayer Leverkusen no Rio de Janeiro está chegando ao fim. A delegação do clube alemão passou os últimos dez dias curtindo o calor brasileiro e se preparando para uma nova jornada na Bundesliga dentro das instalações do Flamengo no período.

Após a última sessão de treinamentos dos germânicos no Ninho do Urubu, Fernando Carro, CEO dos "Onze da Fábrica", conversou com a imprensa presente no local e agradeceu ao clube carioca pela oportunidade e parceria nos últimos dias, além de desejar sorte no decorrer do ano.

- Creio que o Flamengo tenha um nível muito alto. É um dos maiores clubes do mundo, e talvez o maior da América Latina. Desejo muita sorte a eles no Brasileirão. Pudemos estar no Maracanã e ver como ganharam do Fluminense. Creio que têm padrões altos, um grande treinador, uma grande equipe e um grande presidente, e desejamos sorte no futuro - afirmou o mandatário.

Questionado pela reportagem do Lance! sobre o motivo da escolha pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro, o diretor enalteceu a cultura verde e amarela, e apontou que a experiência pode servir de exemplo para novas parcerias entre europeus e sul-americanos.

- Bom, o Brasil é o quinto maior país do mundo, e a nossa empresa, a Bayer, é muito importante aqui no Brasil. Tínhamos várias possibilidades dentro do Brasil, como em São Paulo, no Rio ou onde está a Seleção. Falamos com Xabi (Alonso), nosso técnico anterior, e ele disse que estaria bom no Rio. As instalações do Flamengo são ótimas. Temos uma boa relação com o clube e por isso decidimos fazer no Brasil, no Rio, com o Flamengo. Aos que nos perguntarem, vamos dizer que foi uma ótima experiência. O Brasil é um país que vive o futebol, e é um país que, como equipe de futebol, foi bonito estar aqui - afirmou Fernando.

⚽ Equipe sub-20 do Flamengo superou o Leverkusen

Durante os dez dias de preparação para a temporada 2025/26, o Leverkusen topou um amistoso com o sub-20 do Flamengo. O confronto, realizado na Gávea, terminou com vitória dos cariocas por 5 a 1. Lorran, Pedro Leão, Matheus Gonçalves, Gusttavo e Arthur (contra) fizeram os gols do Rubro-Negro, enquanto Cullbreath descontou para os alemães.

O primeiro duelo do Bayer Leverkusen após deixar o Brasil nesta quarta-feira (23) será contra o Bochum, em 27 de julho, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion; e o segundo diante do Fortuna Sittard, dos Países Baixos, no dia primeiro de agosto, às 14h, fora de casa. A estreia oficial na temporada está agendada para o dia 5 de agosto, ainda sem adversário definido.