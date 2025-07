No Rio de Janeiro para realizar a pré-temporada do Bayer Leverkusen, o técnico Erik ten Hag conversou com a imprensa nesta quinta-feira, na véspera do amistoso contra o Flamengo Sub-20. Novo no comando da equipe, o holandês falou brincou sobre a preparação no inverno carioca, exaltou a crescente do futebol brasileiro, citou Pelé e destacou os times do Brasil no Mundial de Clubes .

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— É ótimo estar aqui no Brasil, nos preparando para a nova temporada sob o sol. É muito emocionante. É a primeira viagem com a nova equipe e uma nova comissão técnica. Estamos realmente ansiosos para passar a temporada aqui — disse ten Hag.

continua após a publicidade

➡️Quem é Erik ten Hag, novo técnico do Bayer Leverkusen, que jogará com o sub-20 do Flamengo

— O futebol brasileiro é especial; nos proporcionou tantos momentos felizes. Para nós, europeus, é sempre um prazer assistir ao futebol brasileiro. O Brasil nos proporcionou tantos momentos de paixão, alegria e momentos simplesmente históricos. Começando com Pelé há muito tempo, mas desde então, surgiram tantos grandes jogadores do Brasil. É um prazer estar aqui.

— Todo mundo que ama futebol ama o Brasil. O Brasil tem grandes clubes e jogadores de ponta. Tentamos nos inspirar nas pessoas e no país daqui. É uma ocasião especial para nós estar aqui no Brasil, porque a Bayer AG tem uma forte conexão com o país – nós, da Bayer 04, tivemos 24 jogadores brasileiros em nossos elencos nos últimos anos — afirmou Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

➡️Ex-Corinthians, Paulo Sérgio explica ‘hype’ do Bayer Leverkusen no Brasil

Com atividades sendo realizadas no Ninho do Urubu, o elenco do Bayer Leverkusen enfrenta o Flamengo Sub-20 nesta sexta-feira, às 14h30, na Gavéa. Será o primeiro jogo de ten Hag à frente da equipe. Sobre o confronto, o comandante disse que será um grande desafio devido à situação da garotada rubro-negra.

— O jogo é o primeiro teste para nós – o time sub-20 do Flamengo estará em melhor forma física. Eles estão no meio da temporada e nós estamos apenas começando a preparação. Eles têm bons jogadores, então é um grande desafio para nós em nosso primeiro jogo de pré-temporada.

Contratado para substituir Xabi Alonso, que acertou com o Real Madrid, Erik ten Hag comentou sobre a evolução notória do futebol brasileiro nos últimos anos. O holandês citou a participação dos clubes no Mundial de Clubes e destacou as vitórias em cima de times da Europa.

— Tudo no futebol brasileiro melhorou hoje em dia em comparação com décadas atrás. O campeonato pode competir com as ligas europeias. A Europa é o principal mercado, mas o futebol brasileiro é muito forte. Os times brasileiros foram muito competitivos no Mundial de Clubes e venceram times europeus.

➡️Veja a provável escalação do Bayer Leverkusen, adversário do Flamengo sub-20

Além do comandante e do CEO, Simon Rolfes, ex-jogador e atual diretor geral de esportes, também falou com a imprensa. O dirigente citou as recentes mudanças no elenco para a próxima temporada, como a saída de Florian Wirtz, que foi contratado pelo Liverpool, além de ressaltar a importância de o clube desenvolver novos talentos.

— É impossível substituir um jogador como Florian Wirtz. Mas o que o Bayer 04 fez de ótimo no passado foi desenvolver jovens jogadores. O Bayer 04 sempre mostrou um bom caminho para os jovens jogadores. Veremos quem será o próximo Kai Havertz ou Florian Wirtz. Talvez seja Ibrahim Maza, mas temos muitos jogadores talentosos. Eles precisam aproveitar as oportunidades — afirmou Simon, e completou:

➡️Destaque do Bayer elogia estrutura do Flamengo antes de jogo entre as equipes

— Somos conhecidos por comprar jogadores jovens como Florian Wirtz ou Jeremie Frimpong — ou Kai Havertz alguns anos atrás. Flo e Kai foram as maiores contratações da história do futebol alemão. Não estamos comprando substitutos diretos para eles. No fim das contas, Florian foi o nosso substituto para Kai. Então, estamos tentando desenvolver jovens talentos.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Elenco do Bayer Leverkusen durante treinamento no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.