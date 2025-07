Ten Hag exalta o Brasil e revela legado que levará de volta para a Alemanha

Nesta terça-feira (22), o Bayer Leverkusen realizou o último treino na pré-temporada feita no Rio de Janeiro. No Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, Erik ten Hag falou com o Lance! e revelou o que vai levar de melhor de volta do Brasil para a Alemanha. O técnico exaltou o futebol brasileiro e elogiou o Flamengo.

Quando perguntado sobre o resultado final do período preparatório realizado no Rio, ten Hag destacou a paixão dos brasileiros como ponto chave. O time alemão ficou por uma semana nas instalações do Flamengo e enfrentou o sub-20 do Rubro-Negro na sexta-feira (18).

— A paixão do futebol brasileiro - é isso que precisamos levar conosco. Temos alguns caras como o Piero (Hincapié) e o Pala (Palácios), e eles estão prontos para trazer isso todos os dias. Mas acho que, com certeza, podemos aprender algo com isso. Você precisa estar completamente focado, e tudo gira em torno do futebol. É preciso sobreviver no futebol. É necessário estar junto com os outros e ter união para construir isso. Caso contrário, você não alcança os resultados certos — afirmou ten Hag ao Lance!.

Após o treino desta terça, o treinador holandês ainda falou sobre dois brasileiros que ajudaram a equipe nesta pré-temporada.

— Arthur, ele é brilhante. Claro que temos o Artur - e também um preparador físico brasileiro. Então tivemos uma boa orientação sobre a cultura do Brasil.

Bayer Leverkusen perdeu de goleada para o Flamengo sub-20

O maior teste do Bayer Leverkusen na pré-temporada não foi um bom convite de boas-vindas para Erik ten Hag. O Flamengo sub-20 aplicou uma goleada de 5 a 1 na equipe europeia, em amistoso disputado na última sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Os gols rubro-negros foram marcados por Lorran, Matheus Gonçalves, Pedro Leão, Gusttavo e um gol contra de Arthur. O único gol alemão foi feito por Culbreath, já na segunda etapa.

O treinador do Bayer, Erik ten Hag, foi questionado pelo Lance! se algum jogador do Flamengo impressionou a comissão técnica do clube alemão, mas esquivou da pergunta.

— Sim, havia jogadores muito bons do Flamengo. Mas nós já os conhecíamos — se esquivou ten Hag.

Se depender desta partida, o técnico holandês deve ficar de olho em algumas promessas do Flamengo para o futuro.

