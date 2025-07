Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, assiste a amistoso entre Flamengo e Bayer

O amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, na tarde desta sexta-feira, na Gávea, contou com uma presença ilustre: Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira da categoria. A reportagem do Lance! flagrou a chegada do comandante no final do primeiro tempo. Acompanhado do ex-Seleção Brasileira Henrique, Ramon estava no espaço reservado para convidados da delegação alemã no Brasil.

Na partida, Matheus Gonçalves e Lorran foram os destaques da primeira etapa. Ambos têm idade para reforçar a Seleção nas próximas competições. Yago é um dos nomes que já vestiu a Amarelinha sob o comando do treinador.

Ramon Menezes presente no confronto entre Flamengo e Bayer (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sob o olhar de Ramon Menezes, jovens do Flamengo dão show

Em campo, os Garotos do Ninho deram um verdadeiro show de bola. Logo nos primeiros minutos, Matheus Gonçalves puxou um contra-ataque fulminante e deixou Lorran na cara do gol. O camisa 11 não perdoou e abriu o placar com uma finalização precisa no canto do goleiro. A dupla continuou dando trabalho à defesa alemã, com Matheus acertando o travessão em uma bomba de fora da área e, pouco depois, cruzando uma bola que acabou resultando em gol contra, ampliando a vantagem rubro-negra.

O Flamengo manteve o ritmo e, antes do intervalo, ainda balançou as redes mais duas vezes. Matheus Gonçalves, em grande noite, marcou de cabeça após cruzamento certeiro de Gustavo, e Pedro Leão aproveitou o rebote de uma finalização na trave de Lorran para fechar o primeiro tempo com 4 a 0 no placar.

Apesar de ser uma equipe sub-20, o Flamengo não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen na primeira etapa. A equipe alemã contava com alguns titulares remanescentes na histórica temporada de 2023/24, quando foram campeões invictos do Campeonato Alemão. Boniface e Adli estavam presentes nos 11 iniciais de Erik ten Hag, novo técnico do atual vice-campeão da Bundesliga.

