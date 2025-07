O amistoso entre a equipe sub-20 do Flamengo e o Bayer Leverkusen foi um sucesso de público. Disputado na tarde desta sexta-feira (18), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, o duelo teve todos os lugares da arquibancada esgotados devido à lotação. Por conta disso, o tradicional bandeirão precisou ser retirado para acomodar mais torcedores.

Com grande adesão da torcida rubro-negra, o Flamengo pôde dizer que teve 12 jogadores em campo. Os fãs deram um verdadeiro show e, mesmo em um amistoso, lotaram o Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. A grande presença do público impressionou o Bayer Leverkusen, que distribuiu brindes para os presentes no estádio - incluindo bandeiras e chapéus do clube alemão nas cores do Brasil.

Torcida do Flamengo sub-20 esteve em peso no duelo contra o Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, deu início à pré-temporada nesta semana e já projeta sua viagem ao Brasil. A equipe chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira (15) para dez dias de treinamento no CT do Flamengo. Pela "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025", tornou-se o primeiro clube da Bundesliga a realizar preparação no Brasil.

Os "Onze da Fábrica", agora comandados pelo holandês Erik ten Hag, farão um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro na terça-feira (18), na Gávea, às 14h30 (de Brasília). A partida será o primeiro teste do treinador com o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte.

Segundo o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem ao Rio representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26. Durante a estadia no Rio de Janeiro, o elenco também utilizará as instalações do Rubro-Negro, consideradas de alto nível internacional.

A escolha pela pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O técnico destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

