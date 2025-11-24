Júlio César chora com torcida do Remo após acesso à Série A

O Remo garantiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos ao vencer o Goiás por 3 a 1 no estádio Mangueirão. A vitória azulina somada ao tropeço do Criciúma acabou em catarse total por parte de jogadores, dirigentes, torcedores e, um destaque em especial, o ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César.

Após a confirmação do acesso, torcedores, diretoria e comissão do Remo invadiram o gramado para celebrar. Júlio César participou da comemoração e foi flagrado emocionado, chorando junto aos torcedores do Leão.

Júlio César mantém relação próxima com funcionários do clube, principalmente com Marcos Braz, atual executivo de futebol do Remo e ex-vice-presidente do Flamengo.

Júlio César e Marcos Braz, dupla ex-Fla se une em amor ao Remo

O convite para que o ex-jogador acompanhasse partidas do time paraense partiu do próprio Braz aproximadamente um mês atrás. Na ocasião, Júlio César assistiu ao clássico Re-Pa, quando o Remo superou o Paysandu por 3 a 2.

Durante sua primeira visita a Belém, o ex-goleiro conheceu as instalações do estádio e recebeu uma camisa personalizada do clube.