Após a derrota por 5 a 1 para a equipe sub-20 do Flamengo, em amistoso realizado na última sexta-feira (18), no Rio de Janeiro, alguns ex-jogadores do Bayer Leverkusen conversaram com a imprensa brasileira. Dentre eles, estava o ex-zagueiro Henrique, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance!. Além do ex-jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, também estavam presentes: Renato Augusto, Zé Elias e Paulo Sérgio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️EXCLUSIVO: destaques do Bayer Leverkusen falam sobre chegada Erik ten Hag, novo técnico

Henrique fala sobre atual momento do Bayer Leverkusen

Ao ser perguntado a respeito do novo momento da equipe alemã, com a saída de Xabi Alonso e a chegada de Erik ten Hag, Henrique destacou que o trabalho do holandês está apenas no começo e que a equipe perdeu jogadores importantes.

continua após a publicidade

— Eu acho que está tudo muito no início, né? Perderam jogadores importantes nessa temporada. Jogadores que eram pilares da equipe do Bayer [...] Fazer um jogo amistoso, um jogo-treino, onde muitos jogadores vieram da equipe sub-20. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para mostrar, para se ver, primeiro jogo, primeiro amistoso colocado para jogar. E tem jogadores que ficaram também os remanescentes aí, que vão ajudar muito nessa caminhada — disse o ex-zagueiro.

Com a janela de transferências ainda aberta, o Bayer Leverkusen tem pouco mais de um mês para ir atrás de mais reforços, principalmente para cobrir as saídas de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, que se mudaram para o Liverpool. Henrique demonstrou confiança de que a temporada 2025/26 será competitiva para o clube alemão e que ainda chegarão reforços para ten Hag.

continua após a publicidade

— [...] Tem jogadores novos chegando também, e alguns pilares do ano passado permanecem.

Com certeza vai ser uma temporada parecida com a do ano passado, por isso você não tem dúvida: a mentalidade que eles vêm colocando dentro de campo desde essa nova era é muito clara.

Claro que, do meu tempo - já faz muito tempo, uns 20 anos atrás - muita coisa mudou, mas ainda assim tem várias semelhanças — completou.

Henrique após o amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Lance!)

➡️Renato Augusto compara antigo Bayer Leverkusen com os dias atuais

Renato Augusto também falou o novo Leverkusen

— O clube em si tem um suporte maior pro estrangeiro, também sempre contrataram jogadores jovens. Acho que eles já estavam acostumados a realmente dar esse carinho maior pro atleta. Eu tive uma adaptação muito boa lá. O clube que eu vou ter é uma gratidão eterna. Eu evoluí como ser humano, evoluí como atleta lá, então é um carinho realmente especial — disse Renato Augusto.

Além de comentar sobre a reestruturação da equipe e a mentalidade de contratação, Renato Augusto relembrou da época de "vacas magras" da equipe alemã.

— Eles mudaram um pouco a mentalidade de contratação. Antes, só contratavam jogadores para poder revender, e hoje mudaram. Começaram a contratar jogadores que já são um pouco mais prontos para poder buscar títulos e conseguiram.

Depois da partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen volta à Europa para seguir a pré-temporada. O time enfrenta o Bochum no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no dia 1º de agosto, às 14h. A estreia oficial na temporada 2024/25 está prevista para o dia 5, com adversário ainda a ser definido.

Renato Augusto durante amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen (Foto: Gabriel Bergone/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.