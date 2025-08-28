Gol antológico e Messi ‘à lá Barcelona’: veja os finalistas da Leagues Cup

Os finalistas da Leagues Cup foram definidos na noite de quarta-feira (27), nos Estados Unidos. O Inter Miami superou o Orlando City por 3 a 1, de virada, em Fort Lauderdale, na Flórida. No outra semifinal, o Seattle Sounders derrotou o Los Angeles Galaxy por 2 a 0, em Carson, na Califórnia. Criada em 2019, a competição continental reúne clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e da Liga MX, do México.

🩷🖤 Inter Miami 3x1 Orlando City 🟣🟡

O Orlando City abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, em gol digno da Atalanta de Gian Piero Gasperini. Luis Muriel recuou até a intermediária e encontrou Marco Pašalić, que superou Maximiliano Falcón e finalizou forte de esquerda, sem chances para o goleiro. Na segunda etapa, Lionel Messi empatou aos 37', ao cobrar pênalti no canto esquerdo. Dez minutos depois, o argentino voltou a marcar após tabelar com Jordi Alba em lance que remete aos aúreos tempos de Barcelona. Messi concluiu de perna esquerda, rasteiro, no canto do gol. O terceiro veio em mais uma bela troca de passes, desta vez entre Telasco Segovia e Luis Suárez, dentro da área. A jogada terminou em cavadinha do venezuelano. Veja os gols:

⚪🔵 Los Angeles Galaxy 0x2 Seattle Sounders 🟢🔵

Na outra semifinal, o Sounders abriu o placar logo aos 7 minutos, com Pedro de la Vega, aproveitando um bate-rebate na área que resultou em finalização com o gol praticamente vazio. O grande destaque da partida, porém, foi o segundo gol, marcado por Osaze De Rosario. A jogada teve início em um lateral aparentemente inofensivo e culminou em um lance de rara habilidade: ele aplicou um chapéu improvisado no marcador, driblou mais dois adversários com um toque sutil e finalizou no canto direito do goleiro. Veja os gols:

A final da Leagues Cup entre Sounders e Inter Miami será realizada no próximo domingo, dia 31 de agosto, às 21h (de Brasília), em partida única no estádio Lumen Field, casa da equipe de Seattle.

